Francozi in Belgijci v finalu Davisovega pokala

Francija je za uvrstitev v finale potrebovala štiri dvoboje. V nedeljski polfinalni tekmi svetovne skupine je v Lillu proti Srbiji povedla z neulovljivih 3:1, potem ko je Jo-Wilfried Tsonga premagal Dušana Lajovića z 2:6, 6:2, 7:6 (5), 6:2, petega dvoboja potem niso odigrali. Francozi in Srbi so bili oslabljeni, saj za Srbijo niso igrali Novak Đoković, Janko Tipsarević in Viktor Troicki; Francozi pa v postavi niso imeli Richarda Gasqueta, Gilesa Simona in Gaëla Monfilsa. V petek sta posamična dvoboja dobila Lajović za Srbijo, premagal je Lucasa Pouilleja, ter prvi Francoz Tsonga, ki ni imel večjih težav s srbskim mladeničem Laslom Djerejem. Nicolas Mahut in Pierre-Hugues Herbert sta nato pri dvojicah vodila s 6:1, 6:2, v zadnjem nizu pa že s 5:2, a sta nato Nenad Zimonjić in Filip Krajinović vendarle še nekoliko podaljšala dvoboj, nazadnje pa se morala sprijazniti s porazom že po treh nizih s 6:7 (3). V finalu med 24. in 26. novembrom se bodo Francozi, ki bodo gostitelji, pomerili z Belgijci, zmagovalci drugega polfinalnega dvoboja. Ti so proti Avstraliji potrebovali pet dvobojev, najprej je zaostanek 1:2 po sobotnem dnevu izničil David Goffin, ki je premagal Nicka Kyrgiosa s 6:7 (4), 6:4, 6:4, 6:4, v odločilnem obračunu pa je nato Steve Darcis premagal Jordana Thompsona s 6:4, 7:5 in 6:2.

Prvi dan so Belgijci do vodstva prišli po zaslugi Goffina in njegovega uspeha proti novincu v tem tekmovanju Johnu Millmanu, izenačil pa je po napetem dvoboju in petih nizih Kyrgios, ko je po dveh urah in pol ugnal Darcisa. Avstralca Thompson in John Peers sta nato brez večjih težav v uri in pol premagala Arthurja De Greefa in Rubena Bemelmansa s 6:3, 6:4, 6:0 in po drugem dnevu goste popeljala v minimalno prednost. Belgija zmage v tem tekmovanju še nima, doslej se je v finale uvrstila dvakrat; prvič že daljnega leta 1904, drugič pa več kot sto let pozneje, 2015, ko je klonila proti Veliki Britaniji. Več uspeha imajo Francozi, doslej devetkratni zmagovalci Davisovega pokala. Zadnjič so slavili leta 2001, v finalu pa so bili nazadnje leta 2010. Precej manj uspešno se je letošnja izvedba tekmovanja končala za Argentino. Lanski zmagovalci so se namreč borili za obstanek v svetovni skupini in bili neuspešni, premagal jih je Kazahstan s 3:2. Argentina je tako prva reprezentanca po Švedski leta 1999, ki je že eno leto po zmagi izpadla iz svetovne skupine.

Izidi:

- svetovna skupina, polfinale:

Lille: FRANCIJA ‒ SRBIJA 3:1

Lucas Pouille ‒ Dušan Lajović 1:6, 6:3, 6:7 (7), 6:7 (5);

Jo-Wilfried Tsonga ‒ Laslo Djere 7:6(2),6:3,6:3

Nicolas Mahut/Pierre-Hugues Herbert ‒ Nenad Zimonjić/Filip Krajinović 6:1, 6:2, 7:6 Jo-Wilfried Tsonga ‒ Dušan Lajović 2:6, 6:2, 7:6 (5), 6:2

Lucas Pouille ‒ Laslo Djere neodigrano

Bruselj: BELGIJA ‒ AVSTRALIJA 3:2

David Goffin ‒ John Millman 6:7 (4), 6:4, 6:3, 7:5;

Steve Darcis ‒ Nick Kyrgios 3:6, 6:3, 7:6 (5), 1:6, 2:6;

Arthur De Greef/Ruben Bemelmans ‒ Jordan Thompson/John Peers 3:6, 4:6, 0:6;

David Goffin ‒ Nick Kyrgios 6:7 (4), 6:4, 6:4, 6:4;

Steve Darcis ‒ Jordan Thompson 6:4, 7:5, 6:2.