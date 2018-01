Francozi in Švedi na EP za devet golov premagali svoja tekmeca

Prvo tekmo dneva so zanesljivo dobili Francozi, ki so Srbijo premagali z 39:30 (19:12) ter si na široko odprli vrata polfinala. Francija ima zdaj v tej skupini štiri tekme in štiri zmage (skupno na EP pa pet), z osmimi točkami pa so francoski rokometaši že povsem blizu uvrstitvi v polfinale. V zadnji tekmi te skupine se bodo v sredo pomerili z domačini Hrvati. Hrvati in Švedi imajo po šest točk, a so v boljšem položaju Švedi zaradi zmage na medsebojni tekmi.

Na drugi strani lestvice so Srbi, ki ostajajo brez točke v tem delu tekmovanja. Danes so bili blizu le na začetku tekme, do izida 7:7. Ob koncu prvega dela so Francozi dosegli štiri zaporedne zadetke, prednost pa je bila tako že ob polčasu skorajda neulovljiva. V nadaljevanju je Francija rutinsko pripeljala dvoboj do konca in novih dveh točk. Najboljša strelca Francije sta bila Luka Karabatić in Raphael Caucheteux s po sedmimi goli, pri Srbiji pa jih je sedem zbral tudi Nemanja Zelenović.

Francozi in Švedi so zanesljivo zmagali. (Foto: AP)

Tudi Švedska je hitro upravičila status favorita, ob polčasu vodila za pet, v drugem delu pa so Skandinavci prednost še povečali in na koncu ni bilo nobenega dvoma o zmagovalcu, slavili so za devet golov (29:20). Hampus Wanne in Albin Lagergren sta bila s po štirimi goli najboljša strelca Švedske, pri poražencih pa sta prav tako po štiri gole prispevala Artsem Karalek in Vladislav Kuleš.

Izida in lestvica:

Skupina 1:

Srbija - Francija 30:39 (12:19)

Švedska - Belorusija 29:20 (16:11)

1. Francija 4 4 0 0 126:103 8

2. Švedska 4 3 0 1 111:99 6

3. Hrvaška 4 3 0 1 120:108 6

4. Norveška 4 2 0 2 124:119 4

5. Belorusija 4 0 0 4 96:119 0

6. Srbija 4 0 0 4 104:133 0