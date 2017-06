Fuglasng v zadnji etapi pometel s konkurenco in odnesel zmago na sloviti dirki Criterium du Dauphine

Jakob Fuglsang je zmagovalec slovite dirke Criterium du Dauphine. (Foto: AP)

Doslej vodilni Avstralec Richie Porte je namreč v etapi s štirimi gorskimi cilji in čez tri gorske prelaze zaostal že na predzadnjem vzponu, se sicer sam boril na zadnjem vzponu, na koncu je njegov zaostanek znašal minuto in 15 sekund. Za končni uspeh mu je zmanjkalo deset sekund, ravno toliko, kot jih je zmagovalec dobil za etapno zmago. Na tretje mesto se je v skupnem seštevku prebil Irec Dan Martin, drugouvrščeni v zadnji etapi (+0:12), njegov končni zaostanek je znašal minuto in 32 sekund. Irec in Jakob Fuglsang sta skupino najmočnejših napadla sedem kilometrov pred ciljem. "Neverjetno. Tolikokrat sem bil že blizu prestižne zmage, vedno mi je malo zmanjkalo. Enostavno ne morem verjeti, da se mi je končno izšlo. Pred etapo smo želeli zadržati tretje mesto v skupnem seštevku, mogoče dobiti etapo, nato se je ponudila priložnost za več, ki sem jo zagrabil z obema rokama. In to s pomočjo odlične moštvene taktike. Najprej je napadel Aru, Chris Froome ga je moral spremljati, sam pa se nisem naprezal. Ohranil sem moči za napad, posrečilo se je. S Fabiom odlično sodelujeva in bova zagotovo nevarna tudi na Touru. Astana bo imela dve železi v ognju, dirko bova začela povsem v enakovrednem položaju," je bil zgovoren 32-letni Danec, ki je zabeležil 14. profesionalno zmago.

Trikratni zmagovalec dirke po Franciji Britanec Chris Froome je dirko končal na četrtem mestu, tudi njegovo sedmo mesto v zadnji etapi dokazuje, da bo moral do letošnjega Toura še trdo delati. Isto velja za Francoza Romaina Bardeta in še koga od favoritov. Preostala Slovenca v konkurenci sta se tokrat zelo solidno borila. Grega Bole je bil v ubežni skupini, na cilj pa je prišel kot 29. z zaostankom 13 minut in 57 sekund. Jani Brajkovič se je uvrstil šest mest za njim, zaostal pa je točno 16 minut, v skupnem seštevku dirke, na kateri je z zmago leta 2010 dosegel enega od vrhuncev kariere, pa je bil na koncu 24., za Fuglsangom je zaostal 26 minut in štiri sekunde.