Zmaga Cairoliju, Gajser zasedel drugo mesto

Svetovna karavana motokrosa se je po štirih dirkah preselila v Evropo. V Trentinu je bila na sporedu peta dirka svetovnega prvenstva. V elitni kategoriji MXGP tokrat Tim Gajser ni bil edini Slovenec, na startu sta bila tudi Klemen Gerčar in Peter Irt. Nastop je načrtoval tudi Jernej Irt, ki pa se je pred dnevi lažje poškodoval.

Kvalifikacije je dobil domačin Antonio Cairoli, drugi je bil Francoz Gautier Paulin, tretji pa Gajser, ki je za najhitrejšim zaostal 3,9 sekunde. Najboljšemu slovenskemu dirkaču so bili najbližje Francoz Romain Febvre, Nemec Maximilian Nagl in Belgijec Clement Desalle. Preostala slovenska dirkača sta na svojih prvi dirki v SP v tej sezoni začela s precej slabših izhodišč; Gerčar si je v kvalifikacijah privozil 32. mesto, medtem ko je bil Irt 36.

Gajser je na prvi dirki osvojil tretje mesto, pred njim sta se zvrstila Antonio Cairoli in Švicar Arnaud Tonus. Gerčar in Peter Irt sta končala v ozadju, Irt je bil 33., Gerčar pa 38. V drugi vožnji popravila dosežke, Gerčar je bil 27., Irt pa 29., kljub temu pa sta ostala brez točk za SP.

Na drugi dirki je Gajser povedel že na startu in vodil vse do konca in zasedel prvo mesto, drugi pa je bil Cairoli, ki je na startu krepko zaostal, a se je do konca dirke prebil tik za Gajserja, tretji je bil Gajserjev moštveni sotekmovalec Rus Jevgenij Bobrišev. Cairoli je bil prvi v prvi vožnji in drugi v drugi. Tretji je bil Švicar Arnaud Tonus. V skupnem seštevku obeh dirk je slavil Cairoli pred Gajserjem.

Gajser je v Italijo, kjer so ga spremljali tudi številni navijači, po zmagi v Mehiki pred 14 dnevi prišel na prvem mestu skupnega seštevka s 156 točkami, najbližji zasledovalec Cairoli jih je imel 136. Po današnji dirki je razlika manjša le za dve točki (201-183).