Garbine Muguruza suvereno do svojega prvenca na sveti travi

Po Conchiti Martinez je 23-letna Garbine Mugurza šele druga Španka v zgodovini, ki ji je uspel veliki met zmagoslavja na najbolj slovitem teniškem turnirju za grand slam na svetu. Če je pred dvema letoma morala priznati premoč mlajši od sester Williams, Sereni, je tokrat s taktično brezhibno igro povsem razorožila starejšo Venus Williams, ki je po dvoboju priznala, da si je Španka letošnjo zmago več kot zaslužila. "Garbine je igrala odlično in dobro vem, koliko truda je potrebno vložiti, da osvojiš tako zahteven turnir kot je Wimbledon. Zame ni predaje, saj se želim vrniti že naslednje leto in znova osvojiti turnir na sveti travi," je nekaj minut po bolečem porazu dejala tokratna poraženka Venus Williams.

Odlična španska teniška igralka Garbine Muguruza je s preudarno in taktično dovršeno igro v velikem finalu letošnjega Wimbledona ugnala ameriško veteranko Venus Williams. (Foto: AP)

37-letna ameriška veteranka je imela v prvem nizu vsaj trikrat lepo priložnost, da bi odvzela začetni udarec visokorasli Španki, toda zmagovalki lanskega Roland Garrosa je vsakič uspel ustrezen odgovor, ki jo je ohranil v igri vse do zmage s 7:5. V nadaljevanju je Muguruza povsem prevladovala na osrednjem igrišču, ko je nekajkrat z odličnimi menjavami z osnovne črte onemogočila protinapade sicer prav tako odlične Venus Williams. "Pred dvema letoma sem si po porazu s Sereno rekla, da moram osvojiti turnir v Wimbledonu in letos mi je to tudi uspelo. Odločilen je bil prvi niz, v katerem sva imeli obe priložnost za zmago, na mojo srečo pa se je končnica uvodnega niza razpletla v moj prid. To je velika zmaga, zato so občutki fenomenalni," so bile prve besede zmagovalke 131. turnirja v Wimbledonu Garbine Muguruze, ki je drugi niz dobila brez izgubljene igre (6:0).