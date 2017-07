Garnbretova po zmagi v Chamonixu: Vse se je sestavilo in počutim se fenomenalno

Garnbretova, od kar je začela nastopati v svetovnem pokalu v težavnosti, še ni izpadla iz finala. V Chamonixu je vodila že po kvalifikacijah in v polfinalu, v finalu je šla zadnja v steno ter prikazala nova vrhunsko in brezhibno predstavo ter z osvojenim vrhom smeri potrdila, da lani osvojene zmage v seštevku svetovnega pokala v težavnosti ne bo izpustila iz rok.

Janja Garnbret je osvojila svojo še šesto zmago v svetovnem pokalu v težavnosti ter četrto letos, potem ko je dve zmagi vpisala tudi na tekmah svetovnega pokala v balvanih: "Počutim se fenomenalno. Ne morem si predstavljati boljšega zaključka kot pa zlesti vse štiri smeri na tekmi. Sem 'ful' vesela, plezala sem sproščeno, v užitek mi je bilo tekmovati, ker se je moja kariera začela v Chamonixu, kjer je vedno dobro vzdušje, veliko ljudi in z užitkom plezam."

Garnbretova je po evropskem prvenstvu v italijanskem Campitellu, na katerem je pristala tik pod stopničkami na četrtem mestu, zmagovito krenila v svetovni pokal. Vrhunsko formo je prikazala v švicarskem Villarsu s prepričljivo zmago. Lani je v Chamonixu s prvim mestom začela zmagoviti pohod na vrh skupnega seštevka svetovnega pokala v težavnosti, ki ga je osvojila s štirimi zmagami, vsem dosežkom pa je dodala še naslov članske svetovne prvakinje.

Janja Garnbret (Foto: Manca Čujež)

Ob Garnbretovi sta vrh smeri v finalu osvojili tudi Južnokorejka Jain Kim in Belgijka Anak Verhoeven in takšna je bila tudi končna razvrstitev na odru za zmagovalke. Kimova je bila v polfinalu četrta, Verhoevenova pa sedma. "Smer je bila malce prelahka, videli smo več vrhov, ampak še vedno se je štel polfinale, tako da sem zmagala povsem zasluženo," je še dejala Garnbretova.

"Preden sem začela s težavnostno sezono nisem vedela kaj naj pričakujem. Ravnokar sem končala balvansko sezono, ko sem se morala že pripravljati na težavnostno in se še nisem počutila pripravljeno, kar mi je bilo psihično zelo naporno, ampak očitno se je vse sestavilo, da mi je uspelo. Če pa gledam na mojo celotno dosedanjo kariero, se mi pa zdi neverjetno, kaj sem vse že dosegla," je še dejala Garnbretova.

Navdušila je še ena slovenska plezalka Mia Krampl, ki se je s petim mestom uvrstila v svoj prvi finale na velikih članskih tekmovanjih, v katerem je vpisala končno sedmo mesto. V polfinalu so nastopile kar štiri Slovenke in Slovenec. Mina Markovič, ki je na evropskem prvenstvu v Campitellu osvojila srebro, drugo mesto je vzela tudi na uvodni tekmi svetovnega pokala v težavnosti v Villarsu, so tokrat malenkosti ločile od finala. Bila je 12. Enako višino je v polfinalu dosegla Vita Lukan, ki je osvojila 13. mesto. Edini slovenski polfinalist v moški konkurenci Domen Škofic je nastope sklenil na 13. mestu, devet gibov pod mejo finala. Martin Bergant in Milan Preskar sta nastope končala že v kvalifikacijah.

Karavana svetovnega pokala se bo konec julija, 28. in 29. julija, znova zbrala v francoskih Alpah, ko se bo ustavila v Brianconu. Pred tem bodo v poljskem Vroclavu svetovne igre, tudi s slovenskim plezalskim zastopstvom Garnbretovo, Markovičevo in Škoficem.