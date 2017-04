Garnbretova druga na Kitajskem, slovenski uspeh s tretjim mestom dopolnil Kruder

Janja Garnbret nadaljuje z vrhunskimi rezultati. (Foto: Domen Švab)

Osemnajstletna Janja Garnbret je na uvodni tekmi svetovnega pokala v Švici osvojila šesto mesto, nato je na drugi tekmi v kitajskem Chongqingu pred tednom dni vknjižila premierno zmago. Današnje drugo mesto je še trinajsta uvrstitev na stopničke v svetovnem pokalu za mlado športno plezalko, aktualno svetovno prvakinjo v težavnosti, ki je, upoštevajoč dosežke tako v težavnostnem kot balvanskem plezanju, doslej petkrat zmagala. Aktualna lastnica naslova skupne zmagovalke v težavnosti in kombinaciji v svetovnem pokalu je v finalu priznala premoč le Britanki Shauni Coxsey, zmagovalki uvodne tekme v Švici in najboljši balvanski plezalki v minuli sezoni, ki je preplezala vse štiri balvane do vrha. Tretje mesto je tokrat osvojila Japonka Miho Nonaka. V moški konkurenci je zmagal Japonec Keita Watabe s prav tako štirimi preplezanimi balvani do vrha, pred rojakom Tomoo Narasakijem.

Ženske kvalifikacije so po nastopu plezalcev zaradi velike vročine v soboto prestavili za skoraj pet ur. Poleg Garnbretove se je v polfinale uvrstila tudi druga slovenska predstavnica Katja Kadič, ki je v drugi kvalifikacijski skupini zasedla deseto mesto, skupno 19. V polfinalu je bila nato na sedmem za mesto prekratka za uvrstitev v finale. Že na prvi oviri pa je v soboto med 83 tekmovalci na 35. mestu v kvalifikacijah obstal Domen Škofic. Naslednja tekma svetovnega pokala v disciplini balvani bo 6. in 7. maja v japonskem mestu Hachioji, ki je del metropolisa Tokio.