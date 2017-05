Garnbretova dosegla še drugo zmago v svetovnem pokalu

Osemnajstletna Korošica nadaljuje z odličnimi predstavami v svetovnem pokalu v športnem plezanju. Garnbretova se je prepričljivo uvrstila v svoj še četrti letošnji finale, v katerem so finalistke čakali štirje balvanski problemi. Le pri drugem balvanu je tekmovalka iz Šmartnega pri Slovenj Gradcu potrebovala dva poskusa, da je osvojila vrh smeri, vsakega od preostalih treh balvanov je osvojila v prvem poskusu za najbolj prepričljivo predstavo in drugo zmago na balvanskih tekmah najvišje ravni med članicami.

S trenutno najboljšo slovensko športno plezalko se je v finalu in polfinalu lahko kosala le domačinka Akiyo Noguchi, ki je na koncu zasedla drugo mesto. Najnižjo stopničko zmagovalnega odra je zasedla še ena Japonka Miho Nonaka, ki je na tretje mesto skočila s četrtim dosežkom polfinala.

Sezona se je za mlado slovensko tekmovalko začela več kot izvrstno, na uvodni tekmi v švicarskem Meiringenu je bila šesta, v kitajskem Chongqingu je osvojila svojo prvo zmago na balvanskih tekmah najvišje ravni med članicami, dobro formo je prenesla tudi v Nanjing, kjer je osvojila drugo mesto. Garnbretova je azijsko turnejo zaokrožila na najboljši možni način z japonskim zmagoslavjem na prizorišču poletnih olimpijskih iger leta 2020, ko bo v Tokiu športno plezanje doživelo svojo olimpijsko premiero med olimpijskimi športnimi panogami in disciplinami.

Tekmovanje na Japonskem je Garnbretova začela prepričljivo že v kvalifikacijah, ko je v svoji kvalifikacijski skupini prednost prepustila le Britanki Shauni Coxsey, ki pa v polfinalu in finalu ni mogla slediti Slovenki in je tekmo končala na četrtem mestu. Peto in šesto mesto je pripadlo Francozinji Fanny Gibert in Švicarki Petri Klingler. Coxseyjeva, ki je zmagala v Meiringenu in Nanjingu, druga je bila v Chongqingu, s 335 točkami ostaja vodilna v seštevku discipline, Garnbretova (327) na drugem mestu zaostaja le za osem točk.

Tekmovanje se je že na prvi oviri v kvalifikacijah končalo za ostale tri slovenske predstavnike. Katja Kadič in Jernej Kruder sta pristala tik pod mejo polfinala na 21. oziroma 23. mestu, Domen Škofic pa je bil 41.

Janja Garnbret (Foto: Manca Čujež)

V moški konkurenci je slavil Japonec Tomoa Narasaki pred Rusom Aleksejem Rubcovom, tudi tretje in četrto mesto sta zasedla Japonca Keita Watabe in Taisei Ishimatsu, peti je bil Francoz Mickael Mawem, šesti pa Avstrijec Jakob Schubert.

Športne plezalce in športne plezalke po azijski turneji čaka več kot mesec dni premora. Naslednja postaja svetovnega pokala bo 9. in 10. junija balvanska tekma v ameriškem Vailu v zvezni državi Kolorado. Vmes bo 19. in 20. maja karavana oziroma vsaj njen del prišel tudi v Slovenijo, ko bo v plezalnem centru v Kopru s kvalifikacijami in na Kongresnem trgu v Ljubljani s polfinalom in finalom potekal dogodek za promocijo balvanskega plezanja, tekmovanje Triglav The Rock Ljubljana z nagradnim skladom 14.000 evrov.