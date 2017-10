Garnbretova zmagala na tekmi svetovnega pokala na Kitajskem

Garnbretova je edina osvojila vse štiri smeri do vrha, dve v kvalifikacijah, nepremagljiva pa je bila v polfinalu in finalu, bila je najbolj prepričljiva tako v kvalifikacijah kot v polfinalu ter se s prvim dosežkom uvrstila v odločilni krog tekme v težavnosti v Wujiangu. V finalno smer je Janja Garnbert vstopila kot zadnja finalistka na startu ter znova pokazala, iz kakšnega testa je narejena. Osemnajstletnica je vzdržala vse do konca zahtevne in dolge smeri, premagala vse tekmice ter za konec manj kot deset sekund pred iztekom časa prepričljivo z obema rokama osvojila še vrh smeri ter visoko dvignila v zrak desnico kot znak zmagoslavja.

Garnbretova je na šestih tekmah letošnjega svetovnega pokala v težavnosti osvojila prav toliko stopničk. Petkrat je zmagala, v Wujiangu je slavila drugič zaporedoma, najslabša tretja je bila v Arcu. Garnbretova je na šestih tekmah zbrala vsega skupaj 565 točk za prepričljivo vodstvo v seštevku sezone. Na drugem mestu je Jain Kim iz Južne Koreje, ki je bila druga tudi v današnjem finalu, smer je končala tik pod vrhom. Kimova ima 120 točk manj od Garnbretove. Veliko napako v finalu je storila Belgijka Anak Verhoeven, ki je pristala na osmem mestu ter zapravila možnosti za vidnejši dosežek v skupnem seštevku.

V Wujiangu je na sporedu še moški finale z Domnom Škoficem na startu. Mina Markovič se ni uvrstila v finala. Nastop je končala v polfinalu na desetem mestu.

Do konca sezone sta če še dve tekmi. Garnbretova je na pragu novega velikega uspeha, saj lahko drugič po vrsti postane najboljša športna plezalka v težavnosti v sezoni. Korošica lahko že naslednjo nedeljo na Kitajskem z uvrstitvijo v finale tekme v Xiamenu predčasno potrdi drugi karierni naslov skupne zmagovalke v seštevku svetovnega pokala v težavnosti. Mednarodna sezona svetovnega pokala v športnem plezanju se bo sklenila 11. in 12. novembra v Kranju.