Goffin prvič v karieri sestrelil Đokovića, Ramos presenetil Ćilića

Đoković v letu 2017 nikakor ne najde prave forme. (Foto: AP)

Novak Đoković zapušča monaški turnir serije masters po premiernem porazu v karieri na dvobojih z Belgijcem Davidom Goffinom, ki je srbskega asa ugnal s 6:2, 3:6 in 7:5. Dvakratni zmagovalec turnirja v kneževini je naletel na izjemno razpoloženega nasprotnika, ki mu je še zagrenil zaenkrat precej klavrno leto 2017. Igralec št. 2 s svetovne teniške lestvice se je moral posloviti že v drugem krogu OP Avstralije, obstal je tudi v četrtfinalu turnirjev v Acapulcu in Indian Wellsu, Miami Open pa je izpustil zaradi poškodbe. Đoković se je sicer dobro upiral, a moral tako kot proti Gillesu Simonu in Pablu Carrenu Busti igrati tretji niz, v katerem pa je bil Belgijec premočen. 29-letni Srb še nikoli ni izgubil z Goffinom, s katerim se je na pesku sicer pomeril le enkrat, in sicer leta 2013 v Roland Garrosu. 12-kratni osvajalec velikih slamov je začel slabo, Goffinu je že na njegov prvi začetni udarec uspel "break".

26-letni nasprotnik Đokovića se je s še enim odvzemom servisa prebil do prednosti 4:1 v prvem nizu, ki ga je uspešno zaključil v vsega 31 minutah. Đoković je enkrat končal tudi v pesku ob reševanju enega od udarcev Belgijca in po tem, ko je ubranil dve "break" žogici, je sam uspel vzeti začetni udarec Goffinu za vodstvo s 3:1 v drugem nizu. Goffin, ki se je na začetku sezone prvič v karieri prebil med elitno deseterico, je na svoj začetni udarec pri izidu 2:5 uspel rešiti dve žogici za zmago Đokovića v drugem nizu, kar je njegovega rivala močno ujezilo, a je vseeno uspel slaviti s 6:3. Đoković in Goffin sta tudi v zaključnem nizu uprizorila na trenutke že epsko borbo, v kateri pa je bil Goffin prevelik zalogaj za še naprej neprepoznavno nekdanjo št. 1 svetovnega tenisa. Zmaga desetega nosilca nad zmagovalcem monaškega turnirja iz let 2013 in 2015 pa ni bila edina presenetljiva: Španec Albert Ramos je namreč presenetil petega nosilca Hrvata Marina Ćilića in slavil s 6:2, 6:7 (5) in 6:2.

Izidi (Monte Carlo, ATP, 4,3 milijona evrov):

- četrtfinale:

Albert Ramos (Špa/15) ‒ Marin Ćilić (Hrv/5) 6:2, 6:7(5), 6:2;

Lucas Pouille (Fra/11) ‒ Pablo Cuevas (Uru/16) 6:0, 3:6, 7:5;

David Goffin (Bel/10) ‒ Novak Đoković (Srb/2) 6:2, 3:6, 7:5.