Grkinja v taboru krimovk

Uroš Bregar (Foto: Damjan Žibert)

Prve evropske izkušnje je 176 centimetrov visoka Lamprini Tsakalou nabirala v domačem klubu GAS Anagennisi Artas, še pred polnoletnostjo pa se je zaradi nadaljevanja šolanja preselila v Atene. Tam je okrepila zasedbo O.F.N. Ionias in branila njene barve zadnjih sedem sezon. V minuli sezoni se je ta še četrtič zapored zavihtela na vrh grškega državnega prvenstva, potem ko je v finalnem nizu s 3:0 ugnala PAOK. Ena glavnih krivk za nov naslov je bila ravno Tsakaloueva, ki je k trem uspehom prispevala 22 zadetkov, skupno pa jih je v sezoni na 18 tekmah dosegla 75.

Ljubljanske rokometašice z veliko nestrpnostjo čakajo na dokončen seznam udeleženk elitne Lige prvakinj, ki bo znan 23. junija. Žreb kvalifikacijskih skupin bo na Dunaju potekal 29. junija, dan kasneje pa bo na ljubljanskem gradu na sporedu še žreb skupinskega dela.

Ekipa iz grške prestolnice se je v minulih treh sezonah preizkušala tudi v kvalifikacijah za pokal EHF, a se ji v skupinski del ni uspelo prebiti. Na svoji športni poti je novinka v dresu Krima Mercatorja že zaigrala tudi proti nekaterim rokometašicam, s katerimi bo v prihodnji sezoni delila slačilnico. Reprezentanci Grčije in Slovenije sta se namreč pomerili v kvalifikacijah za nastop na svetovnem prvenstvu 2015. Bolje so se odrezala dekleta izpod Alp, ki so bila boljša z 39:23. Tsakaloueva je bila s petimi zadetki najboljša strelka svoje ekipe. Na drugi strani je Lara Hrnčič dosegla sedem golov, po štiri sta dodali Alja Koren in Tjaša Stanko. "Lamprini sem opazil že pred tremi leti, ko smo z reprezentanco nastopili v predkvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Prihaja iz grške lige, a kljub temu, da morda ne sodi med najbolj znane igralke, nam bo v prihodnosti prišla še kako prav. Ima znanja in sposobnosti, ki jih bo zagotovo znala izkoristiti," je za uradno spletno stran kluba z Galjevice povedal trener ekipe Uroš Bregar.