VIDEO: Györ brez milosti 'povozil' nebogljene krimovke

Obračun najboljših ženskih ekip iz Slovenije in Madžarske je napolnil kultno rokometno dvorano na Kodeljevem, končal pa se je s pričakovanim zmagoslavjem favorizirane, zvezdniške zasedbe iz Györa, ki tudi brani prvo mesto v najbolj imenitnem klubskem tekmovanju na stari celini. Ljubljanska ekipa ostaja pri eni zmagi nad danskim Midtjyllandom v drugem delu lige prvakinj, na svojem računu pa ima dva poraza proti ruskemu Rostovu ter Györu.

Krimovke so hitro zašle v težave in po vsega desetih minutah igre že zaostajale za štiri gole (1:5), slabi dve minuti kasneje pa je domači strateg Uroš Bregar že zahteval minuto odmora. A njegove varovanke uvodoma niso bile kos imenitnim igralkam iz Györa, predvsem je šepala igra v napadu, naredile so ogromno napak in imele gromozanske težave pri organizaciji igre. V nadaljevanju so vendarle izboljšale svojo igro in se v 22. minuti približale na dva zadetka zaostanka (6:8), a nato so Madžarke znova nekoliko odločneje 'stopile na plin' in po zaslugi svojih tehnično-taktično izjemno podkovanih igralk - čeravno je manjkala prva zvezdnica Nora Mörk - Ljubljančankam ponovno ušle na štiri zadetke prednosti (6:10, 11:15).





Tjaša Stanko je bila s petimi zadetki najučinkovitejša krimovka v visokem porazu proti Györu. (Foto: Aljoša Kravanja)

V drugem polčasu igral le Györ

Slovenske prvakinje so drugi polčas začele s primanjkljajem treh golov (12:15), a zaostanek je zaradi njihove slabe in neučinkovite igre v uvodnih desetih minutah nadaljevanja hitro narasel na osem zadetkov (13:21). Najvišji zaostanek je znašal 12 golov (17:29, 18:30, 19:31, 20:32).

Rokometašice Györa so po današnji zmagi v slovenski prestolnici in po nepopolnem krogu ujele vodilne tekmice iz romunske Bukarešte, medtem ko Ljubljančanke ostajajo na predzadnjem mestu v skupini 1. V ljubljanski ekipi je bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Tjaša Stanko s petimi goli, enega manj je dosegla Elizabeth Omoregie.



Liga prvakinj, skupina 1, 3. krog:

Krim Mercator - Györ 21:32 (12:15)