Györ po podaljšku do svojega tretjega naslova v ligi prvakinj, Kokšarov praznih rok po podaljšku

Györ, ki je lani v finalu nekoliko nepričakovano izgubil z Bukarešto, ki je danes v tekmi za tretje mesto premagala Budućnost, je po treh letih spet najboljši v Evropi. Tretjič v zadnjih petih letih ter tretjič v svoji zgodovini, še dvakrat pa je, ob lanskem porazu, izgubil v finalu. Toda pot do končne zmage je bila za varovanke španskega trenerja Martina Ambrosia vse prej kot lahka. Ob polčasu so madžarske prvakinje sicer vodile s tremi goli prednosti, do nje so prišle v obdobju med 15. in 20. minuto, ko so po izenačenju na 9:9 povedle s 13:10, prednost pa so ohranile do konca prvih tridesetih minut. Skopjanke, za katere je bil to prvi finale v ligi prvakinj, na vseh treh dozdajšnjih zaključnih turnirjih so osvojile tretje mesto, so v dramatičnem drugem polčasu izid izenačile, v podaljšku pa so bile bolj zbrane rokometašice Györa.

Najboljši strelki madžarske ekipe sta bili Norvežanka Nore Moerk in Nizozemka Cornelia Nycke Groot, obe sta zadeli po šestkrat, po šestkrat pa sta bili za Vardar, kjer v vlogi športnega direktorja deluje nekdanji rokometaš Celja Edvard Kokšarov, uspešni tudi Nemka Anja Althaus in Francozinja Alexandra Lacrambe. Trikrat je mrežo Györa zatresla tudi slovenska reprezentantka Tamara Mavsar, enkrat pa je bila uspešna Barbara Lazović.



V tekmi za tretje mesto je bila Bukarešta praktično vso tekmo v vodstvu, z devetimi goli pa se je izkazala Švedinja Isabelle Gullden. V ekipi Budućnosti je pet golov dosegla Katarina Bulatović, tretja slovenska reprezentantka na zaključnem turnirju Neli Irman pa se ni vpisala med strelke.

Finale lige prvakinj, Budimpešta:

Györ - Vardar 31:30 (26:26, 15:12)