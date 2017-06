Halepova v četrti krog OP Francije z zmago nad Kasatkino, slovo Radwanske in Srebotnikove

Od francoske prestolnice pa se je v tretjem krogu poslovila deveta nosilka Poljakinja Agnieszka Radwanska, ki je z 2:6 in 1:6 izgubila proti domačinki Alize Cornet. Slovenska teniška igralka Katarina Srebotnik je z Američanko Abigail Spears odprto prvenstvo Francije v Parizu v konkurenci ženskih dvojic končala v drugem krogu. Za slovensko-ameriško navezo sta bili danes usodni Romunka Irina Camelia Begu in Kitajka Saisai Zheng, ki sta zmagali z 1:6, 6:4 in 6:3.

Simona Halep. (Foto: AP)

Srebotnikova in Spearsova, osmi nosilki turnirja z nagradnim skladom 36 milijonov evrov, sta v prvem krogu ukanili špansko navezo Lara Arruabarrena-Arantxa Parra-Santonja in zmagali s 6:4, 3:6 in 6:4. Na delu bo v soboto še druga Slovenka. Andreja Klepač bo s Španko Mario Jose Martinez-Sanchez igrala proti Američankama Jennifer Brady in Alison Riske.

Izidi:

- ženske, dvojice, 2. krog:

Katarina Srebotnik/Abigail Spears (Slo/ZDA/8) ‒ Irina Camelia Begu/Saisai Zheng (Rom/Kit) 1:6, 6:4, 6:3.