Hamilton najboljši na uvodnih treningih nove sezone, a resno ga skrbi hitrost obeh ferrarijev

Lewis Hamilton. (Foto: AP)

Trikratni svetovni prvak Lewis Hamilton je na drugem treningu dosegel tudi najhitrejši čas kroga in se na manj kot desetinko sekunde približal rekordu dirkališča v Albert Parku, ki ga je leta 2011 dosegel Nemec Sebastian Vettel. Dirkač Ferrarija je bil na drugem treningu 0,547 sekunde za Hamiltonom, sledila pa sta mu Finca, Mercedesov Valtteri Bottas in Ferrarijev Kimi Räikkönen. Na prvem treningu dneva pa se je Hamiltonu najbolj približal moštveni kolega Bottas. Prva od 20 dirk nove sezone SP v formuli 1 bo na sporedu v nedeljo, v soboto bodo dirkači opravili še en prosti trening ter kvalifikacije.

Kljub prvem mestu na prvih dveh treningih pa Hamiltona skrbi hitrost Ferrarija. "Ferrari je tukaj z nami. So zelo, zelo hitro in so hitrejši kot kdajkoli. Z enim očesom bomo morali paziti nanje, saj danes morda niso pokazali vse svoje moči," je bil skeptičen Hamilton. Malce manj ga skrbita Red Bulla, ki pa sta po njegovem mnenju naredila velik korak naprej v primerjavi s testiranji.