Hamilton po prvi zmagi v sezoni napoveduje epsko bitko za naslov prvaka: Takšne borbe za prvaka še nisem doživel

Lewis Hamilton in Sebastian Vettel sta trenutno vodilna dirkača svetovnega prvenstva Formule 1. (Foto: AP)

V svetovnem prvenstvu Formule 1 so dirkači odpeljali drugo dirko letošnje sezone. Z zmago na VN Kitajske se je na zmagovite tirnice vrnil trikratni svetovni prvak Lewis Hamilton. Britanec je zadnje sezone z Mercedesom praktično nepremagljiv, izjema je bila lani, ko ga je v tesni bitki na zadnji dirki sezone do naslova prvaka premagal moštveni kolega Nico Rosberg. Nemec se je sicer takoj po zadnji dirki v Abu Dabiju upokojil in tako izpraznil prestol v kraljici motošporta. Če so ljubitelji Formule 1 v zadnjih letih videli popolno dominacijo srebrnih iz Brakleyja, pa v letošnji sezoni strokovnjaki pričakujejo bolj napet boj za naslov svetovnega prvaka. To je nenazadnje na uvodni dirki v Avstraliji potrdil Ferrari, ki je po zaslugi Sebastian Vettla slavil na prvi dirki po več kot letu dni. Da je časov popolne dominacije Mercedesa konec je potrdil tudi Hamilton sam, ki pričakuje, da bo v letošnji sezoni boj za naslov svetovnega prvaka izjemno napet in izenačen do samega konca sezone.

"Ta dirka je bila tako nora in zanimiva, vsaj zame. Ne vem, kako so uživali ostali ampak upam, da so," je takoj po zmagi v Šanghaju povedal Britanec, ki se je s prvo zmago v sezoni na vrhu točkovanja izenačil s Vettlom, ki je slavil na uvodu v Melbournu. "Mislim, da bo v letošnji sezoni ena najbolj izenačenih bitk za naslov svetovnega prvaka, če ne celo najbolj izenačena, ki sem jih sam kadarkoli doživel. Veselim se tega boja. Ne zgolj s Sebastianom, ampak tudi z ostalimi, ki so zelo blizu. Ferrari je storil velik napredek in super je, da si oboji želimo naslov prvaka," je še dodal Hamilton, ki v letošnji sezoni deluje veliko bolj sproščeno, ko si garaže ne deli več z Rosbergom.