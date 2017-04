Hamilton z rekordom proge pred Vettlom v kvalifikacijah VN Kitajske

Lewis Hamilton (Foto: AP)

Britanec Lewis Hamilton je bil najhitrejši v kvalifikacijah formule 1 pred nedeljsko dirko svetovnega prvenstva za veliko nagrado Kitajske v Šanghaju. Dirkač Mercedesa je za dve desetinki sekunde ugnal zmagovalca uvodne dirke v Melbournu, Nemca Sebastiana Vettla s Ferrarijem na drugem mestu. Za Hamiltona je to že 63. najboljši startni položaj v karieri, v Šanghaju pa je zmagal že štirikrat. Iz druge vrste bosta startala Finca; tretji je bil namreč še en dirkač Mercedesa Valtteri Bottas, četrti pa njegov rojak in tekmec s Ferrarijem Kimi Räikkönen. Hamilton je postavil nov rekord kroga, ki je bil v "lasti" nemškega dirkača Michaela Schumacherja zadnjih 13 let.

Na zadnjem prostem treningu je bil Vettel pred moštvenim kolegom Räikkönenom, tretji in četrti čas sta dosegla dirkača Mercedesa Bottas in Hamilton. Organizatorji dirke za veliko nagrado Kitajske so imeli velike težave z vremenom. Zaradi slabe vidljivosti so bili prisiljeni odpovedati drugi prosti trening, težave pa so imeli tudi pri prvem, saj sta zaradi dežja najboljša dirkača iz Melbourna Vettel in Hamilton odpeljala le dva kroga.