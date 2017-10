Hamilton razred zase tudi v kvalifikacijah pred VN ZDA

Največji Hamiltonov tekmec bo tudi na dirkališču Circuit of the Americas Nemec Sebastian Vettel s Ferrarijem, ki je za Britancem v kvalifikacijah zaostal dobri dve desetinki sekunde in zasedel drugo mesto. Iz druge vrste bosta dirko začela drugi voznik Mercedesa Finec Valtteri Bottas in Avstralec Daniel Ricciardo z Red Bullom.

Lewis Hamilton, ki je slavil na štirih od zadnjih petih tekem, je bil v Austinu razred zase. Dobil je vse proste treninge in na koncu še kvalifikacije. Sam pravi, da na 17. od 20 dirk sezone bržkone še ne bo slavil novega naslova: "To ni prav verjetno. Vettel je opravil odlično delo in njegov bolid je spet konkurenčen tudi za zmago. Sam imam tukajšnje dirkališče zelo rad in danes pričakujem predvsem izjemen boj na stezi." Izračun je popolnoma enostavna. Če bo Hamilton zmagal tudi v Austinu, se mora Vettel uvrstiti vsaj med prvih pet, sicer bo Hamilton prvak, saj razlika med voznikoma znaša že velikih 59 točk.

Lewis Hamilton (Foto: AP)

Tridesetletnega Vettla se letos drži smola. Po težavah na petkovem treningu so morali na njegovem Ferrariju zamenjati šasijo. "Z razpletom in dirkalnikom sem zadovoljen. Bili smo zelo dobri takrat, ko je bilo to res treba. Zelo pomembno je, da bom začel iz prve vrste. Dejstvo je, da nam v kvalifikacijah že vso sezono ne gre povsem po željah." Dokaz za to je tudi peto mesto njegovega klubskega kolega Finca Kimija Räikkönen. Šesti je bil še en voznik Red Bulla Nizozemec Max Verstappen, ki je konec tedna potrdil, da je z moštvom podaljšal pogodbo do leta 2020.

Presenečenje treninga je bil Španec Carlos Sainz jr. Ta je prestopil iz moštva Toro Rosso k Renaultu in si že v prvih kvalifikacijah z novim avtomobilom priboril osmo mesto.