Hamilton v Barceloni osvojil še 64. najboljši startni položaj, Vettel zaostal le 51 tisočink sekunde

Hamilton je prišel do najboljšega startnega položaja v Barceloni, ki velja za stezo, kjer je zelo težko prehitevati. (Foto: AP)

"Izjemno delo ekipe. Ponosen sem, da smo znova na vrhu in da imamo znova boljši vikend. Prvi krog tretjega dela kvalifikacij je bil zares dober, drugi tako-tako," je po dirki razlagal zmagovalec kvalifikacij Lewis Hamilton, za katerega je to bil še 64. startni položaj v karavani formule 1.



"Sem prihajam tako pogosto, pa še vedno je zame zadnja šikana zelo težavna. Bilo je zelo tesno. Imeli smo delovno jutro, zahvale gredo ekipi. Zamenjali so motor, v manj kot dveh urah, kar je neverjetno. Čudežno so me izvlekli. Lepo bi bilo, če bi startali iz najboljšega položaja, toda videli bomo, kako bo jutri," pa je po kvalifikacijah razlagal Vettel, sicer vodilni v skupnem seštevku prvenstva formule 1.

S sedmim mestom je presenetil domačin Fernando Alonso, ki ima tudi v tej sezoni z McLarnom Hondo ogromno težav. Tokrat ima na dirkališču, kjer je prehitevanje zelo oteženo, lepe možnosti za dober rezultat, potem ko na uvodnih štirih dirkah sploh še ni zbral niti točke.



Vrstni red kvalifikacij:

1. Lewis Hamilton (VB/Mercedes) 1:20.149

2. Sebastian Vettel (Nem/Ferrari) +0,051

3. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) +0,224

4. Kimi Räikkönen (Fin/Ferrari) +0,290

5. Max Verstappen (Niz/Red Bull) +0,618