Hamilton z zmago v Austinu že hladi šampanjec, Vettel še ohranja nekaj možnosti

Hamilton se je z novo zmago približal četrtemu naslovu svetovnega prvaka. (Foto: AP)

Hamilton bi se lahko že v nedeljo razveselil četrtega naslova svetovnega prvaka, če bi v Austinu dobil 16 točk več kot Vettel. A Nemec je matematične možnosti še obdržal, saj je dirko končal tik za njim na drugem mestu, tako da je razlika med vodilnim Britancem in drugim Nemcem v SP po 17 dirkah zdaj 66 točk (331-265).

Dirka v Austinu je imela dva poudarka; prvi je bil dober start Vettla, ki je z drugega mesta prehitel najboljšega iz kvalifikacij Hamiltona; vodstvo pa je obdržal le do šestega kroga, potem pa ga je Britanec prehitel.

Drugi element pa je bil zaključek dirke, v katerem je Vettel kljub dvema postankoma, po drugem se je vrnil kot četrti, še lahko podal v lov za tekmecema pred seboj. Hamilton je bil takrat že neulovljiv, Nemec pa je najprej ujel in pet krogov pred koncem prehitel drugega Mercedesovega voznika Valtterija Bottasa, pozneje pa še Ferrarijevega sotekmovalca Finca Kimija Räikkönena, s katerim ni imel veliko težav. Dva kroga pred koncem je bil tako vrstni red na vrhu trdno določen, Hamilton je vodil pred Vettlom, o tretjem mestu pa je nato določal najprej boj na stezi in potem še odločitev vodstva dirke.

Potem ko se je že zdelo, da bo Finec v rdečem dirkalniku ostal tretji kljub pritiskom dirkača v ekipi s krili, je mlademu Nizozemcu tri zavoje pred koncem uspelo izvesti drzen manever in prehitel tekmeca. A se je tretjega mesta po prihodu v cilj veselil le nekaj minut; vodstvo dirke je namreč ocenilo, da je pri prehitevanju zapustil stezo in s tem pridobil neupravičeno prednost, ter mu dodelilo pet sekund kazni, to pa je Verstappna potisnilo na četrto mesto, Finca pa nazaj na tretje.

Za Britanca je to že peta zmaga v Austinu, deveta v tej sezoni in 62. v karieri. "Neverjetno, od leta 2012 je to prizorišče zame vse bolj pomembno. Rad imam vzdušje, ritem, progo. Super se počutim tukaj, vsi smo trdo delali in mislim, da si vsi zaslužimo čestitke. Krasna izkušnja zame, bolje ne bi moglo biti," je po novi zmagi dejal Hamilton.

"Na startu je bilo videti kar dobro, med dirko pa ne več tako zelo. Po drugem postanku sem se odločil, da bom poskusil še enkrat, a dali smo vse od sebe in ne morem si ničesar očitati," je bil Vettel na koncu še kar zadovoljen z izkupičkom.

Mercedes pa si je z zmago Hamiltona in petim mestom Bottasa že predčasno zagotovil naslov konstruktorskega prvaka za sezono 2017 in četrtega zaporednega po letu 2014. Podobno kot v vozniški razvrstitvi je tudi med konstruktorji nemška ekipa prišla v Teksas z velikim naskokom, ki ga je zdaj še potrdila tudi v praksi. Sebastian Vettel in Kimi Räikkönen v Ferrarijih kot najbližja zasledovalca namreč ne moreta več prehiteti tekmecev v srebrnih dirkalnikih.

Do konca sezone so še tri preizkušnje, naslednja, morda že odločilna za razplet, pa bo naslednji teden v Ciudad de Mexicu.

Izidi (56 krogov, 308,405:

1. Lewis Hamilton (VBr/Mercedes) 1:33:50,993

(povp. hitrost: 197,169 km/h)

2. Sebastian Vettel (Nem/Ferrari) + 10,143

3. Kimi Räikkönen (Fin/Ferrari) 15,779

4. Max Verstappen (Niz/Red Bull) 16,768

5. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 34,967

6. Esteban Ocon (Fra/Force India) 1:30,980

7. Carlos Sainz Jr (Špa/Renault) 1:32,944

8. Sergio Perez (Meh/Force India) 1 krog

9. Felipe Massa (Bra/Williams) 1 krog

10. Daniil Kvjat (Rus/Toro Rosso) 1 krog

...

SP skupno (17):

- dirkači:

1. Lewis Hamilton (VBr/Mercedes) 331

2. Sebastian Vettel (Nem/Ferrari) 265

3. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 244

4. Daniel Ricciardo (Avs/Red Bull) 192

5. Kimi Räikkönen (Fin/Ferrari) 163

6. Max Verstappen (Niz/Red Bull) 123

7. Sergio Perez (Meh/Force India) 86

8. Esteban Ocon (Fra/Force India) 73

9. Carlos Sainz ml (Špa/Renault) 54

10. Felipe Massa (Bra/Williams) 36

Konstruktorji:

1. Mercedes 575

2. Ferrari 428

3. Red Bull 315

4. Force India 159

5. Williams 68

6. Toro Rosso 53