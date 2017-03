Hamiltona bolj kot hitrost konkurentov, skrbi nekaj drugega: V boksih bi želel videti več žensk

Lewis Hamilton je dobro razpoložen pred začetkom nove sezone v Formuli 1 (Foto: AP)

Lewisu Hamiltonu so na novinarski konferenci postavili vprašanje, kaj bi naredil, če bi mu izpolnili eno željo. Britanec je odvrnil: "Več žensk v boksih. V bokse bi spustil več žensk. V njih je preveč moških," je dejal trikratni svetovni prvak v kraljici motošporta. S Hamiltonom se je strinjal tudi Španec Fernando Alonso. Dvakratni svetovni prvak je za izpolnitev svoje želje izbral enake motorje za vse. Britanec je hitro našel šaljiv odgovor Alonsu na to temo: "S tem se strinjam. Samo naj ne bo to Honda." Hamilton je s tem imel v mislih dobavitelja motorjev McLarnu, za katerega vozi Alonso, ta pa ima v zadnjih težav obilo težav. McLaren se nikakor ne more vrniti na pota stare slave z japonskim proizvajalcem pogonskih agregatov. Na testiranjih v Barceloni so imeli veliko težav in so opravili veliko manj krogov in testov, kot pa so pred testiranji pričakovali. V sezono tako Alonso znova vstopa z zelo slabimi občutki. Španec je po mnenju mnogih najboljši dirkač v karavani Formule 1, a ima vselej smolo pri izbiri moštva. Od kar je osvojil dva naslova z Renaultom, se je preizkusil pri Ferrariju in McLarnu, a vselej v časih, ko sta bili oziroma sta, moštvi v veliki krizi in premočno zaostajata za Mercedesom.

Pred letošnjim svetovni prvenstvom so sicer napovedi nekoliko drugačne in mnogi so prepričani, da je konec prevlade Mercedesa, ki je osvojil zadnje tri naslove svetovnega prvaka. Srebrni v letošnjo sezono vstopajo tudi z novim dirkačem, saj je svetovnega prvaka Nica Rosberga v moštvu iz Brakleyja zamenjal Valtteri Bottas, Hamilton pa bo s srebrnimi tudi letos lovil naslov prvaka. Britanec je zaenkrat pri treh naslovih. Prestol je torej prazen, kandidatov za naslov par kar nekaj. Ferrari je na testiranjih prikazal izjemen napredek glede na lansko sezono in je po mnenju Hamiltona italijansko moštvo prvi favorit v letošnji sezoni. Nova sezona se bo po 119 dneh tekmovalnega premora začela z dirko v Avstraliji v nedeljo zgodaj zjutraj po srednjeevropskem času. Preizkušnja v Melbournu je prva od 20-ih, ki bodo letos zanesljivo določile novega prvaka, saj starega ni več v karavani. Prehod 27-letnega, še vedno mladega, a že dovolj izkušenega Finca iz Williamsa k Mercedesu je bil eden ključnih trenutkov pred sezono. Bottas je s prestopom sprožil verižno reakcijo; sam si je zagotovil verjetno najboljši sedež v karavani formule 1, obenem pa je Williamsu omogočil boljši pogajalski položaj pri dobavi Mercedesovih motorjev, posredno pa iz dirkaškega pokoja zvabil še veterana Felipeja Masso, Brazilca so pri Williamsu zahtevali kot nadomestnega dirkača za Bottasa.

Hamilton je dobil novega moštvenega kolega. Z Rosbergom sta imela zelo napet odnos, kako bo z Bottasom? (Foto: AP)

A odmevni dirkaški prestop z vrha ne bo edina novost v sezoni 2017. Najpomembnejša je seveda ta, da ne bo svetovnega prvaka. Potem ko so že pred leti ukinili staro označevanje dirkalnikov in lahko vozniki sami izberejo svoje številke, bo zdaj v karavani enica manjkala tudi zato, ker lanskega prvaka ne bo. Rosberg je imel preprosto vsega dovolj, priznal je, da je bila pot do skupnega slavja v sezoni 2016 izjemno naporna, dokazovati pa ni več želel ničesar. Če je bil prvak enkrat, mu povsem zadošča, je razmišljal Nemec, sin svetovnega prvaka iz leta 1982 Kekeja Rosberga. Poiskal je mirnejše izzive, predvsem pa se bo posvetil družini.

Njegovi nekdanji tekmeci so medtem trdo delali. Spremembe pravil pred novo sezono so napovedale številne neznanke, večina moštev pred prvimi testiranji ni vedela, kje so sama in kje so tekmeci. Širši dirkalniki z boljšim oprijemom, nove in širše pnevmatike naj bi ponudili hitrejše avtomobile in zanimivejše dirke, že na pogled pa so bolidi drugačni od lanskih, saj se je je večina ekip odločila za aerodinamični pripomoček, ki je za voznikovo glavo videti kot plavut morskega psa. Dirkači so po testih zadovoljni, ugotavljajo, da so avtomobili hitrejši kot lani, da je lažje zavirati, imajo boljši položaj v zavojih. "Dirkači so dejali, da so novi dirkalniki izjemno močni - prav takšna pa bi morala biti formula 1," je morebiten preporod tega športa v letu 2017 napovedal vodja Mercedesa Toto Wolff. Na testiranjih v Barceloni sta bila sicer v ospredju Mercedes in Ferrari. A zaradi novih pravil nihče ne more z gotovostjo trditi, da se bo letošnja sezona nadaljevala tam, kjer se je končala lanska - s prepričljivo premočjo srebrnih, ki so dobili 19 od 21 dirk. "Skupno smo v precej boljši formi kot lani. Že v Melbournu bomo to morda tudi dokazali," je pred začetkom sezone še nekoliko skrivnosten prvi adut Ferrarija Sebastian Vettel.

Ferrari želi s Vettlom po letu 2007 znova osvojiti naslov svetovnega prvaka. Nazadnje je bil prvak Kimi Raikkonen, ki bo tudi v letošnji sezoni vozil rdečo lepotico iz Maranella. (Foto: AP)

Mercedes seveda mesta na vrhu ne namerava predati brez boja, slovo Rosberga in jasen status številke ena v ekipi spet odpirata možnosti Lewisu Hamiltonu. Britancu je četrti naslov odnesel slab lanski začetek, ko si je nabral preveč zaostanka, na koncu kljub temu, da je imel eno zmago več od Rosberga, ni več mogel na prvo mesto. "Bolje sem pripravljen, delali pa smo bolj trdo kot kdajkoli prej. Povsem sem osredotočen na nove izzive v prihajajočem letu," napoveduje svetovni podprvak, ki se nadeja, da bo njegova ekipa tudi v prihodnje tako uspešna kot v zadnjem obdobju, ko so srebrni dobili 51 od 59 dirk, tekmecem pa prepustili le drobtinice. Medtem ko se pri Mercedesu in Ferrariju ukvarjajo s tem, kdo je več skrival v pripravljalnem obdobju, ter kdo je bolje pripravljen, imajo pri McLarnu resne skrbi. Ekipa, ki je v zadnjem desetletju močno popustila in je po uspehih le še senca nekdanje vrhunske ekipe, je pred sezono z vrnitvijo k tradicionalni oranžni barvi skušala ujeti vsaj zmagovalno nostalgijo. A ji ni uspelo, na testiranjih so se Hondini motorji izkazali za preslabotne in Britanci so se odkrito začeli pogovarjati z Mercedesom, da bi jim dobavljal motorje, morda že kar v sezoni 2017. Tudi zato, da bi nekdanjemu svetovnemu prvaku Fernandu Alonsu v njegovem zadnjem letu v moštvu le omogočili dostojnejši boj za vrh. Pa še nekaj je novega v formuli 1. Prvič po dolgih letih in desetletjih v glavni vlogi ne bo Bernieja Ecclestona. Mali Britanec z veliko karizmo in vplivom je po spremembi lastniške strukture, vajeti so prevzeli v skupini Liberty Media, hitro odletel, novi lastniki so ugotovili, da je veterana, ki mu sicer priznavajo zasluge za izjemen razvoj tega športa v osemdesetih in devetdesetih letih, nekoliko povozil čas. Namesto nekdanjega enega odločevalca, ki je imel pri vsem zadnjo besedo, si bo novo vodstvo prizadevalo šport modernizirati in spet pridobiti navijače, ki so v zadnjih letih zaradi vse manj zanimivega tekmovanja in premoči ene ekipe počasi odhajali.