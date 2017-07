Hamiltonu oba prosta treninga pred VN Avstrije v Spielbergu

Hamilton v prvenstvu po kontroverzni dirki v Bakuju še vedno zaostaja za vodilnim Sebastianom Vettlom. (Foto: AP)

Lewis Hamilton z Mercedesom je bil najhitrejši že na uvodnem prostem treningu formule 1 v Spielbergu. Na 4,318 kilometra dolgem krogu je 32-letni Britanec za 0,190 sekunde ugnal Nizozemca Maxa Verstappna (Red Bull) in za 0,370 Finca Valtterija Botasa (Mercedes). Vodilni v seštevku za SP Nemec Sebastian Vettel je s Ferrarijem pristal na četrtem mestu.

Sicer pa so ljubitelji formule 1 že v uvodnem treningu prišli na svoj račun, saj so ga krasili številni obrati z bolidi, med drugimi pa sta se zavrtela tudi Vettel in njegov moštveni kolega Finec Kimi Räikkönen, oba v prvem ovinku, a na srečo dirkalnikov nista poškodovala. Pred nedeljsko dirko za VN Avstrije, začela se bo ob 14. uri, ima Vettel v skupnem seštevku za SP 14 točk prednosti pred Hamiltonom, lanskim zmagovalcem Spielberga, ki je danes postavil tudi neuradni rekord proge.

Najhitrejših deset na drugem prostem treningu pred VN Avstrije:

1. Lewis Hamilton (VB/Mercedes) 1m 05.483s

2. Sebastian Vettel (NEM/Ferrari) 1m 05.630s

3. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1m 05.699s

4. Max Verstappen (NIZ/Red Bull) 1m 05.832s

5. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull) 1m 05.873s

6. Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) 1m 06.144s

7. Kevin Magnussen (DAN/Haas) 1m 06.591s

8. Fernando Alonso (ŠPA/McLaren) 1m 06.732s

9. Nico Hulkenberg (RUS/Renault) 1m 06.735s

10. Romain Grosjean (FRA/Haas) 1m 06.763s