Hamiltonu prvi 'pole position' v sezoni

Lewis Hamilton (Foto: AP)

Trikratni svetovni prvak Lewis Hamilton bo s prvega startnega mesta začel 62. v karieri in četrtič zapored v Melbournu. Do tega je prišel z rekordom proge, ki zdaj znaša 1:22,188 minute. Valterriju Bottasu bo družbo v drugi startni vrsti delal rojak Kimi Räikkönen v drugem Ferrariju. Tretjo vrsto bosta sestavljala Nizozemec Max Verstappen (Red Bull) in Francoz Romain Grosjean (Haas-Ferrari), četrto Brazilec Felipe Massa (Williams) in Španec Carlos Sainz Jr. (Toro Rosso), peto pa Rus Danil Kvjat (Toro Rosso) in Avstralec Daniel Ricciardo (Red Bull), ki pa je svoj dirkalnik "parkiral" v zaščitni ograji. Kvalifikacije je prekinil, a je iz bolida izstopil nepoškodovan.





Sebastian Vettel (Foto: AP)

Prva dirka SP v sezoni 2017 se bo začela v nedeljo bo 7. uri po slovenskem času.