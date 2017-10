Hamilton s tretjo zmago v Suzuki že na pragu naslova svetovnega prvaka, nova smola za Vettla

Dirkač Mercedesa je še korak bližje naslovu prvaka, potem ko je imel njegov najbližji zasledovalec Nemec Sebastian Vettel s Ferrarijem spet težave z dirkalnikom, zaradi katerih je v petem krogu končal v boksih. Za Lewisom Hamiltonom sta se v sončni Suzuki zvrstila dirkača Red Bulla, Nizozemec Max Verstappen in Avstralec Daniel Ricciardo.

Možnosti Vettla za osvojitev naslova svetovnega prvaka so še manjše kot prej. Dirkač Ferrarija je zaradi težav z dirkalnikom že v petem krogu moral zapeljati v bokse in je dirko končal. Vettel je že v krogu za ogrevanje obvestil svoje moštvo, da ima težave z močjo motorja. "Izgubljam moč," je dejal Vettel po radiu, preden je zapeljal v bokse. Smola štirikratnega svetovnega prvaka se je tako nadaljevala na azijski turneji. V Singapurju se je zaletel v prvem krogu, v Sepangu je po težavah z dirkalnikom in zadnjem startnem položaju rešil četrto mesto.

Pred zadnjimi štirimi dirkami sezone je tako Hamiltonova prednost pred Vettlom narasla že na 59 točk. Britanec lahko tako že na naslednji dirki, dirki za veliko nagrado ZDA, ki bo 22. oktobra, spet osvoji naslov prvaka.