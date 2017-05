'Hat-trick' Gavirie na najdaljši etapi, Dumoulin ostaja v rožantem, Polanc ni več v 'modrem'

Fernando Gaviria je dobil še tretjo etapo na letošnjem Giru. (Foto: X17 Agency)

Po sedmih etapah je modro majico najboljšega kolesarja na gorskih ciljih moral predati Jan Polanc. V petek jo bo namesto člana ekipe UAE Emirates oblekel Španec Omar Fraile, zmagovalec sredine etape, ki je na današnjih dveh kategoriziranih vzponih zbral pet točk, Polanc dve, in ima zdaj v posebnem točkovanju za najboljšega hribolazca tri točke več kot slovenski junak letošnjega Gira. Slavo v najdaljši etapi letošnjega Gira so iskali ubežniki Italijan Mirco Maestri in Marco Marcato ter Rus Sergej Firsanov, ki so bili na koncu blizu, a še vedno daleč od uspeha. Najdlje je vztrajal Maestri, ki se je moral predati slabih sedem kilometrov pred ciljno črto. Takrat je glavnina z veliko hitrostjo odbrzela mimo. Sprinterske ekipe so takrat že bile v ospredju, najbolje pa je zaključno akcijo izpeljal Quick-Step, Fernando Gaviria je delo dokončal z odliko. Toda mladi kolumbijski sprinter še ni prepričan, če je najboljši med najhitrejšimi kolesarji na Giru: "Najboljši sprinter Gira je Andre Greipel. V karieri je zmagal več etap in ima več etapnih zmag na Giru kot jaz. Mogoče sem v boljši formi kot on, toda je boljši sprinter."

Danes je bil od slovenske šesterice prvi na cilju Luka Mezgec (Orica-Scott) na 16. mestu, ki je cilj prečkal v času zmagovalca. Luka Pibernik (Bahrain-Merida) je z zaostankom šestih sekund osvojil 22. mesto. Jan Polanc (UAE Emirates) je s prav tako šestimi sekundami zaostanka osvojil 24. mesto, med obema Slovencema je končal Kolumbijec Nairo Quintana. Kristijan Koren (Cannondale-Drapac) je bil 35., Matej Mohorič (UAE Emirates) 52., vsi so bili šest sekund počasnejši od Gavirie. Jan Tratnik (CCC) je bil 120. z zaostankom 1:38 minute.

Dumoulin je v skupnem seštevku ubranil 2:23 minute prednosti Quintano in 2:38 minute pred rojakom Baukejem Mollemo. Polanc je zadržal 18. mesto in za rožnato majico zaostaja 7:39 minute. Pibernik je 111., Tratnik 112., Mohorič 133., Koren 139. in Mezgec 152. V petek je na sporedu še ena etapa, ko bodo priložnost dobili sprinterji. Začela se bo v Reggio Emilii in se bo po 167 km končala v Tortoni.

Izidi, 12. etape: 1. Fernando Gaviria (Kol/Quick-Step Floors) 5:18:55 2. Jakub Mareczko (Ita/Wilier Triestina) 3. Sam Bennett (Irs/Bora-Hansgrohe) 4. Phil Bauhaus (Nem/Sunweb) 5. Maximiliano Richeze (Arg/Quick-Step Floors) 6. Ryan Gibbons (Jar/Dimension Data) 7. Sacha Modolo (Ita/UAE Emirates) 8. Andre Greipel (Nem/Lotto Soudal) 9. Jasper Stuyven (Bel/Trek-Segafredo) 10. Roberto Ferrari (Ita/UAE Emirates) ... 16. Luka Mezgec (Slo/Orica-Scott) vsi isti čas 22. Luka Pibernik (Slo/Bahrajn-Merida) + 0:06 24. Jan Polanc (Slo/UAE Emirates) 35. Kristijan Koren (Slo/Cannondale-Drapac) 52. Matej Mohorič (Slo/UAE Emirates) vsi isti čas 120. Jan Tratnik (Slo/CCC Sprandi Polkowice) + 1:38

Skupno: 1. Tom Dumoulin (Niz/Sunweb) 52:41:08 2. Nairo Quintana (Kol/Movistar) + 2:23 3. Bauke Mollema (Niz/Trek-Segafredo) 2:38 4. Thibaut Pinot (Fra/FDJ) 2:40 5. Vincenzo Nibali (Ita/Bahrajn-Merida) 2:47 6. Andrey Amador (Krk/Movistar) 3:05 7. Bob Jungels (Luk/Quick-Step Floors) 3:56 8. Domenico Pozzovivo (Ita/AG2R) 3:59 9. Tanel Kangert (Est/Astana) 3:59 10. Ilnur Zakarin (Rus/Katjuša-Alpecin) 4:17 ... 18. Jan Polanc (Slo/UAE Emirates) 7:39 111. Luka Pibernik (Slo/Bahrajn-Merida) 1:28:49 112. Jan Tratnik (Slo/CCC Sprandi Polkowice) 1:29:31 133. Matej Mohorič (Slo/UAE Emirates) 1:40:46 139. Kristijan Koren (Slo/Cannondale-Drapac) 1:42:02 152. Luka Mezgec (Slo/Orica-Scott) 1:49:14