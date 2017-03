Haye doživel grenak poraz po predčasni prekinitvi dvoboja

Tony Bellew (desno) je premagal Davida Haya. (Foto: AP)

Dvoboj ni štel za nobenega od naslovov, je pa Tony Bellew sicer svetovni prvak po verziji WBC v kategoriji kruzer (do 90,892 kg), David Haye pa je nekdanji svetovni prvak težke kategorije verzije WBA. Nekdanji svetovni prvak in veliki favorit Haye, ki je v karieri med drugim v kategoriji kruzer osvojil naslove svetovnega prvaka po vseh verzijah, je tako doživel hud poraz, kljub dejstvu, da je imel prvih pet rund pobudo v ringu, v šesti rundi pa je po izmenjavi težkih udarcev izgubil primat. Bržkone se mu je ponovila poškodba ahilove tetive, saj je moral po dvoboju v bolnišnico, kjer so mu oskrbeli gleženj. Bellew je nato šele v 11. rundi pokazal premoč, dvoboj pa je sodnik prekinil, potem ko so iz kota nekdanjega svetovnega prvaka v ring vrgli brisačo.