Hercogova prvič v karieri v šestnajstini finala Wimbledona

Polona Hercog (Foto: AP)

Polona Hercog se je z zmago proti Američanki Varvari Lepchenko s 6:7 (2), 6:2 in 6:2 uvrstila v tretji krog turnirja za grand slam v Wimbledonu. Mariborčanka se je prvič v karieri prebila v tretji krog Wimbledona, kjer jo čaka sedma nosilka Rusinja Svetlana Kuznjecova. Mariborčanka se je v glavni del turnirja uvrstila skozi kvalifikacije, kjer je nanizala tri zmage, nato pa je v prvem krogu premagala še Nemko Anniko Beck s 6:2 in 6:1.

Lepchenkova, sicer rojena v uzbekistanskem Taškentu, je na lestvici ATP 197 mest bolje uvrščena od Hercogove, ki je 265. igralka sveta. Današnji dvoboj je bil njun šesti medsebojni, Mariborčanka je izid v zmagah izenačila na 3:3.

Hercogova se je prvič v karieri prebila v tretji krog Wimbledona, na turnirjih za grand slam pa je s tem izenačila svoj najboljši dosežek. V tretjem krogu turnirja na Roland Garrosu je bila tudi leta 2010. Še najbolj izenačen niz današnjega dvoboja je bil prvi, ki se je končal po 54 minutah in podaljšani igri. Nato je vajeti igre prevzela Hercogova, izenačila po 40 minutah, nanizala pa šest zaporednih točk - od 2:3 v drugem nizu do 3:0 v tretjem. V tretjem nizu je nadaljevala z boljšo igro in zasluženo slavila, izkoristila je že prvo zaključno žogico.

Hercogovo v naslednjem krogu čaka Rusinja Svetlana Kuznjecova, sicer sedma nosilka v Wimbledonu, ki je bila boljša od rojakinja Jekaterine Makarove. Hercogova in Kuznjecova sta se doslej pomerili enkrat, leta 2014 je v Washingtonu slavila Rusinja.

Najvišja uvrstitev Hercogove na lestvici WTA med posameznicami je bilo 35. mesto z 12. septembra 2011, lani je prvič po letu 2009 končala zunaj prve stoterice. Močno je nazadovala zaradi bolezni, ki jo je od teniških igrišč oddaljila za skoraj devet mesecev, v karavano se je vrnila maja. Kuznjecova je bila na lestvici WTA najvišje leta 2007, ko je bila druga igralka sveta. V karieri je osvojila 17 turnirjev WTA, pa tudi turnirja za grand slam - leta 2004 je osvojila US Open, leta 2009 pa French Open.