Hercogova se je po šestih mesecih premora z zmago vrnila na igrišča

V prvem krogu kvalifikacij za odprto prvenstvo Francije je 26-letna Mariborčanka v Parizu s 3:6, 6:4 in 6:4 premagala šest let mlajšo domačinko Harmony Tan. Potem ko je uvodni niz dobila Tanova, je Polona Hercog zaigrala bolje in si z zmago v drugem nizu priigrala še odločilni niz. Tega je odlično začela, povedla že s 4:0, a se je nato tekmica približala. Pri vodstvu s 5:3 je Slovenka servirala za dvoboj, a ji je tekmica odvzela začetni udarec in znižala zaostanek na 4:5. Hercogove to ni zmedlo in je dvoboj končala z "breakom" za zmago s 6:4 v tretjem nizu.

Hercogovo, ki jo, kot pravi, na Pariz vežejo lepi spomini, v drugem krogu kvalifikacij čaka Kazahstanka Zarina Dijas, 182. igralka z lestvice WTA. Slovenka je na zadnji lestvici WTA, objavljeni v ponedeljek, na 198. mestu lestvice. Že pred tem sta v kvalifikacijah za Roland Garros izpadli dve slovenski teniški igralki Dalila Jakupovič in Tamara Zidanšek, obe sta izgubili dvoboja prvega kroga.

Dvoboj 2. kroga kvalifikacij čaka še Blaža Kavčiča, 17. nosilca, ki ga bo na drugi strani mreže čakal domačin Maxime Hamou.

Klepačeva v dvojicah v polfinalu Nürnberga

Andreja Klepač se je v paru s Španko Mario Jose Martinez-Sanchez uvrstila v polfinale teniškega turnirja WTA v Nürnbergu z nagradnim skladom 220.000 dolarjev. Drugi nosilki sta bili v četrtfinalu boljši od Argentinke Marie Irogeyen in Poljakinje Paule Kania s 6:0 in 7:6 (5).