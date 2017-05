Hokejsko svetovno prvenstvo se je začelo z zmagama Rusije in Finske

Rusi so se veselili zmage nad Švedi. (Foto: AP)

V skupini A je Švedsko v vodstvo popeljal hokejist Caroline Hurricanes Elias Lindholm v 15. minuti. Rusi so izenačili v 44. minuti z golom napadalca moskovskega CSKA Sergeja Andronova, do konca rednega dela pa odločitve o zmagovalcu ni bilo. Prav tako ne v petminutnem podaljšku, pri kazenskih strelih pa so bili uspešnejši Rusi, ki so zadeli prek Artemija Panarina, krilnega igralca ekipe Chicago Blackhawks.

V skupini B, kjer bo Slovenija v soboto ob 12.15 igrala proti Švici, so Finci hitro povedli z 2:0, v tretji in šesti minuti sta zadela član Caroline Hurricanes Sebastian Aho in levokrilni igralec Metalurga Magnitogorska Oskar Osala. Toda Belorusi so se vrnili, v 39. in 45. minuti sta za izenačenje poskrbela Jegor Šarangovič, igralec Dinama iz Minska, in Jevgenij Koviršin, član Severstala Čerepovca. Veli-Matti Savinainen, ki si kruh služi pri Tappari, je v 50. minuti ob igralci več Fincem spet priboril vodstvo in tudi zmago.

Izidi:

- petek, 5. maj:

- skupina A (Köln)

Švedska - Rusija 1:2 (1:0, 0:0, 0:1; 0:1) - po kazenskih strelih

20.15 ZDA - Nemčija

- skupina B (Pariz):

Finska - Belorusija 3:2 (2:0, 1:0, 1:1)

20.15 Češka - Kanada