Španci opravili s svetovnimi prvaki, Skandinavski derbi Švedom, Hrvaški rokometaši v boju za peto mesto porazili Češko

Hrvaška moška rokometna reprezentanca je po zmagi nad Češko z 28:27 (16:10) osvojila končno peto mesto na letošnjem evropskem prvenstvu na Hrvaškem.

(Foto: AP)

Tekma za peto mesto ni imela pravega tekmovalnega naboja, saj je Evropska rokometna zveza (EHF) pred kratkim odločila, da se bo namesto predvidenih treh na svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto na Danskem in v Nemčiji, neposredno uvrstila le ena izbrana vrsta z letošnjega zaključnega turnirja na Hrvaškem.

V revialni tekmi so tako smetano pobrali domači rokometaši, ki so po razburljivi končnici premagali Čehe. Domači rokometaši so vseskozi imeli zanesljivo vodstvo, v sami končnici pa so se jim Čehi, ki so za mnoge najbolj prijetno presenečenje letošnjega turnirja (med drugim so na kolena položili Dance in Madžare ter igrali neodločeno s Slovenci) dobri dve minuti pred koncem približali na gol zaostanka (25:26).

Pri Hrvatih je bil najbolj učinkovit Zlatko Horvat z desetimi, pri Čehih pa Ondrej Zdrahala z dvanajstimi goli.

(Foto: AP)

Španci v finale po zmagi nad Francozi

Španski rokometaši, ki so v drugem delu evropskega prvenstva v Varaždinu doživeli visok poraz proti Slovencem (26:31), so očitno ujeli pravo formo. Po zanesljivem zmagoslavju nad Nemci (31:27) so v današnjem polfinalu ukanili še svetovne prvake iz Francije in jim prizadejali prvi poraz na letošnjem turnirju.

Rokometaši s Pirenejskega polotoka so se petič prebili v veliki finale na evropskem prvenstvu. Na dosedanjih štirih finalnih dvobojih na domačih tleh 1996, v Italiji 1998, v Švici 2006 in na Poljskem 2016 so vselej ostali praznih rok.

Izbranci španskega strokovnjaka Jordija Ribere so levji delež na poti do velikega finala opravili v prvi polovici tekme. Do 18. minute je bila tekma povsem odprta (8:8), nato pa so v zagrebški Areni zagospodarili Španci, ki med 18. in 28. minuto sploh niso prejeli gola, polčas pa zaključili z velikansko prednostjo šestih golov (15:9).

(Foto: AP)

Španci - v sklepnem delu turnirja jih je okrepil legendarni vratar Arpad Šterbik - v drugem polčasu niso popustili niti za ped. "Les Experts", kot imenujejo Francoze, so bili sprva povsem nebogljeni in so v 45. minuti zaostali za devet golov (14:23). V naslednjih šestih minutah so se po delnem izidu 6:0 približali na tri gole (20:23), končnica pa je bila znova domena španskih rokometašev, ki so se nekoliko nepričakovano, a povsem zasluženo prebili v veliki finale.

V zmagoviti ekipi je bil najbolj učinkovit Ferran Sole s sedmimi, v poraženi pa Cedric Sorhaindo s šestimi goli.

(Foto: AP)

Dramatična končnica skandinavskega polfinala pripadla Švedom

Po nekoliko presenetljivem, a zasluženem zmagoslavju Špancev nad Francozi so se v veliki finale nekoliko senzacionalno prebili tudi Švedi. Štirikratni evropski prvaki z zaključnih turnirjev na Portugalskem 1994, v Italiji 1998, na Hrvaškem 2000 in na Švedskem 2002 so na kolena položili Dance, zadnje olimpijske prvake iz Ria de Janeira 2016 ter končne zmagovalce turnirjev stare celine na Norveškem 2008 in v Srbiji 2012.

Izbranci nekdanjega islandskega reprezentanta Kristjana Andressona so večji del dvoboja imeli pod nadzorom favorizirane Dance. Že v prvi polovici tekme so si v 21. minuti priigrali pet golov prednosti (15:10), po nekoliko slabšem obdobju - njihovi polfinalni tekmeci so v končnici prvega polčasa več kot prepolovili zaostanek (16:14) - pa so v drugem polčasu znova zaigrali odlično in v 37. minuti povišali na 19:14.

(Foto: AP)

A Dancev ni zajela panika, strnili so svoje vrste in v 55. minuti po zadetku svojega prvega zvezdnika Mikkela Hansna izenačili na 25:25. Švedi so v naslednjih treh minutah naredili delni izid 3:0 in povedli z 28:25, kazalo je na njihovo končno zmago, a Danci so uprizorili izjemen preobrat in po golu "rablja" slovenski rokometašev v Varaždinu Lasseja Svana v predzadnji sekundi rednega dela izid izenačili na 28:28.

Švedi v podaljšku niso psihološko padli, predvsem sijajno in zrelo so odigrali v zadnjih minutah desetminutnega podaljška. V 67. minuti so po golu Niclasa Ekberga povedli za dva gola (33:31), prednost pa ubranili vse do konca razburljivega dvoboja.

V švedski izbrani vrsti se je izkazal vratar Andreas Palicka z 20 obrambami. Najbolj učinkovit je bil Mattias Zachrisson z osmimi goli, Jim Gottfridsson in Ekberg sta dodala po sedem zadetkov. Hansen je za Dance dosegel 12, Rasmus Lauge Schmidt pa 11 golov.

Izidi:

Hrvaška - Češka 28:27 (16:10)

Francija - Španija 23:27 (9:15)

Švedska - Danska 35:34 (28:28, 16:14)