'Povabljeni' Norvežani z roba prepada do velikega finala, Hrvaška in Slovenija bosta ponovili bitko za bron iz leta 2013

Norvežani so se kot povabljena ekipa uvrstili v veliki finale svetovnega prvenstva v Franciji. (Foto: Twitter)

Norveška moška rokometna reprezentanca se je uvrstila v nedeljski veliki finale svetovnega prvenstva v Franciji, potem ko je na drugi polfinalni tekmi v Parizu po podaljšku premagala Hrvaško z 28:25 (22:22, 12:10). Drugi polfinalni obračun v francoski prestolnici se je končal z zmagoslavjem Norveške, kar je pomenilo, da se bo Slovenija na tekmi za končno tretje mesto pomerila s Hrvaško. Drugi polfinalni dvoboj je bil zelo izenačen. Hrvati so uvodoma sicer povedli za tri gole (4:1 in 6:3), a so jih Skandinavci dokaj hitro ujeli in si v 26. minuti priigrali tri gole prednosti (11:8). Druga polovica tekme je minila v znamenju 'kavbojev', ki so si v 56. minuti priigrali dva gola prednosti (22:20). Po pravi srhljivki je Sander Sagosen 50 sekund pred koncem tekme izenačil na 22:22, v izdihljajih tekme pa je Zlatko Horvat zastreljal sedemmetrovko za zmago v rednem delu. V podaljških je več preudarnosti bilo na strani Norvežanov, ki so nevtralizirali uvodni zaostanek dveh golov (22:24), v zadnjih petih minutah pa povsem zasenčili naše južne sosede.

Hrvaška je od razpada nekdanje skupne Jugoslavije stalnica na mednarodni sceni, menjave rodu ne vplivajo na njene velike dosežke, v Parizu pa je odigrala že svoj 18. polfinale na velikih tekmovanjih. Na svetovnih prvenstvih je zbrala že pet odličij, najboljša pa je bila na Portugalskem 2003, ko je osvojila zlato kolajno. Na Islandiji 1995, Tuniziji 2005 in na Hrvaškem 2009 je osvojila drugo mesto, pred štirimi leti v Španiji pa je v malem finalu premagala Slovenijo. V svojih vitrinah ima tudi dve zlati olimpijski kolajni iz Atlante 1996 in Aten 2004 ter bronasto iz Londona 2012, na evropskih pa pet odličij, od tega dve srebrnega (Norveška 2008 in Avstrija 2010) ter tri bronastega leska (Portugalska 1994, Srbija 2012 in Poljska 2016).

Norvežani so v zadnjih letih krenili po poti svojih veliko uspešnejših rojakinj in se v zadnjem letu že drugič prebili do najbolj usodnih turnirskih tekem. Na lanskem evropskem prvenstvu na Poljskem so na tekmi za tretje mesto izgubili proti Hrvaški, s katero so se v Parizu znova pomerili v polfinalu. Slovenija se je nazadnje z Norveško pomerila na lanskih junijskih kvalifikacijskih tekmah za letošnje svetovno prvenstvo v Franciji in jo tudi izločila, skandinavska izbrana vrsta pa si je po posebnem povabilu Mednarodne rokometne zveze (IHF) nato vendarle izborila nastop v Franciji.

Zlatko Horvat je imel v svojih rokah veliki finale, a se mu je roka ob izvedbi sedemmetrovke preveč zatresla:

Izid:

Hrvaška - Norveška 25:28 (10:12)*

*po podaljšku

Strelci:

Hrvaška: Stevanović, Pešić, Mihić, Duvnjak 3, Stepančić 3, Gojun, Matulić, Horvat 6 (3), Kontrec 2, Mandalinić, Štrlek 2, Musa 3, Jotić, Mamić 5, Šebetić 1, Cindrić.

Norveška: Christensen, Bergerud, Sagosen 4, Kykkerud, Myrhol 6, Overby, Tonnesen 2 (2), Jondal 2, Bjornsen 5, Lindboe, Gullerud 2, Rod, O'Sullivan, Tangen 4, Johannessen, Hansen 3.

Sedemmetrovke: Hrvaška 5 (3), Norveška 5 (2).

Izključitve: Hrvaška 12, Norveška 8 minut.

Rdeči karton: Stepančić (69.).

Boj za medalje na 25. svetovnem prvenstvu:

tekma za 3. mesto

Slovenija - Hrvaška

finale:

Francija - Norveška