Hrvati prvenstvo začeli z dalmatinsko 'fešto', v Splitu zlahka padli večni tekmeci Srbi

Na Hrvaškem se je začelo evropsko prvenstvo v rokometu. V Splitu so Švedi v prvem krogu skupine A s 24:26 malce presenetljivo izgubili proti Islandiji, Hrvati pa so z 32:22 ponižali Srbe. V Poreču so potekale tekme skupine B, Belorusi so s 27:26 premagali Avstrijce, Francozi pa so z 32:31 ugnali Norvežane.

Visoka zmaga Hrvatom nad Srbi je ostala v senci poškodbe Domagoja Duvnjaka. Da si je odlični rokometaš južnih sosedov poškodoval 'list', je potrdil tudi hrvaški selektor Lino Červar. "Zaskrbljen sem, a počakati bo treba na izvide. Kar se tiče tekme, zmaga je vedno dobrodošla. V težkih trenutkih krepi karakter, a to je zgolj prva stopnička," je po tekmi hrvaškim novinarjem razlagal Červar.

Izidi:

Skupina A (Split):

Švedska - Islandija 24:26 (8:15)

Hrvaška – Srbija 32:22 (14:9)

Skupina B (Poreč):

Belorusija - Avstrija 27:26 (14:12)

Francija – Norveška 32:31 (15:17)