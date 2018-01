Hrvatje se po katastrofalnem prvem polčasu poslavljajo od EP, Španci poslali Nemce domov

Na evropskem rokometnem prvenstvu na Hrvaškem se je končalo tekmovanje po skupinah, tako sta že znana polfinalna para. V skupini II je prvo mesto zasedla Danska, ki bo v polfinalu igrala s Švedsko, drugo pa Španija, za finale se bo merila s prvouvrščeno skupine I, Francijo. V obeh skupinah je bilo negotovo do konca, pred zadnjim krogom je bilo še precej neznank, ekip, ki so upale na polfinale.

Slovenija je v izjemni tekmi premagala Špance, ti pa so danes slavili proti Nemcem. (Foto: Damjan Žibert)

Danci so prvo mesto v skupini potrdili z visoko zmago 31:20 nad Makedonijo. Slednja se je prvem polčasu še držala, ob odmoru je bilo neodločeno, nato pa ji je zmanjkalo moči. Danci so postopoma večali prednost, vodili tudi z 12 goli razlike, tekmo pa mirno pripeljali do konca.

Kdo se bo poleg Danske uvrstil v polfinale, je odločal dvoboj Španije in Nemčije, dveh reprezentanc, ki Slovenije nista premagali. Tudi na tej tekmi je bil polčas izenačen, z golom prednosti so na odmor odšli Španci, ki pa so v drugem polčasu zagospodarili na igrišču. Nemci so za kratek čas zašli v krizo, nikakor niso mogli doseči gola, zapravljali napade, tekmecem pa omogočali, da so zadevali tudi na prazna vrata. Španci so vodili z osmimi goli prednosti, do konca tekme pa polovico te brez posebnih težav tudi zadržali, zmagali so z 31:27.

Do konca negotovo je bilo tudi v skupini v Zagrebu. Tam so najprej na nepomembnem obračunu Belorusi gladko premagali Srbijo, nato pa se je začel odvijati boj za mesti v polfinalu. Norveška je z 28:25 premagala Švedsko, a to je bila za njih pirova zmaga, razlika je bila premajhna, da bi lahko računali na napredovanje. Veseliti pa se niso mogli niti Švedi, njihova usoda je bila v rokah Francozov in Hrvatov.

(Foto: AP)

Že pred tem dvobojem je bilo jasno, da bodo Francozi prvi v skupini, Hrvati, ki bi se v polfinale uvrstili, če bi Norvežani proti Švedom dosegli le en gol več, pa so potrebovali točko. V polni Areni so dvoboj dobro začeli, pokopal pa jih je zaključek prvega polčasa, ko so Francozi, v prvem delu so igrali brez prvega zvezdnika Nikole Karabatića, pobegnili na plus šest.

V prvem polčasu Hrvati niso imeli razpoloženega vratarja, v drugem pa se je "razbranil" Mirko Alilović. Gostitelji prvenstva so jih začeli loviti, se v 53. minuti približali le na gol zaostanka, to pa je bilo tudi vse, kar jim je uspelo. Na koncu so Francozi zmagali s 30:27, s tem pa Hrvate poslali v boj za peto mesto, za katerega se bodo borili s Čehi.

Hrvaška - Francija 27:30 (13:19)

Nemčija - Španija 27:31 (13:14)