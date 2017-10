Ibrahimović ob srečanju 'dveh levov': Ni še tako dober v boksu, kot sem sam v nogometu

Pred sobotnim dvobojem s Carlosom Takamom je boksarski šampion Anthonyja Joshua dobil prav poseben obisk. V slačilnico je vstopil nogometni mojster Zlatan Ibrahimović, ki je delil nekaj svojih modrosti tudi s prvakom težke kategorije po verzijah WBA, IBO in IBF. Po Švedovem mnenju je tako vsa skromnost povsem odveč.

Vladar boksarske težke kategorije Anthony Joshua je v Cardiffu ubranil naslov prvaka po verzijah WBA in IBF. (Foto: AP)

"Zlatan obožuje moj stil boksanja in mentaliteto, vendar pa me je okregal glede nečesa kar sem rekel po obračunu z Vladimirjem Kličkom," je novinarjem zaupal britanski boksar in nadaljeval: "Nisem popoln vendar se trudim, je bil stavek, ki ga je zmotil. Zlatan je ob tem dejal: Ne, ne, ne. Moraš reči, da si popoln in da se zato niti ne trudiš."

Ibrahimović, ki je nedavno priznal, da bi z rdečimi vragi v tej sezoni rad osvojil angleško prvenstvo, se na zelenice počasi vrača po poškodbi kolena. Šved je britanskemu borcu izkazal veliko spoštovanja, kljub temu pa se je pošalil, da Joshua le ni še na istem nivoju kot je on sam.

"Ni še tako dober v boksu kot sem jaz v nogometu...vendar mu bo počasi uspelo. Je umetnik nokavtov, izjemna pa je tudi njegova osebnost. Je popoln brez da bi se sploh trudil," je izjavil Ibrahimović, ki kar ni mogel prehvaliti izjemnega britanskega boksarskega asa: "Obkroža ga pozitivna energija, zato ga ljudje obožujejo. Je pravi ljudski šampion!"

Celoten posnetek obračuna med Anthonyjem Joshuo in Carlosom Takom si lahko ogledate v VOYO videoteki.