Moskva v soju luči: megaspektakel, ki nikogar ni pustil ravnodušnega

Zadnji septembrski teden je v ruski prestolnici rezerviran za festival Krog luči, ki je prava paša za oči in ušesa. Lani je bila prav med tradicionalno prireditvijo, ki je na sporedu od leta 2011 in ponuja nove razvojne smernice v moskovskem turizmu, uradno razkrita maskota SP v nogometu. Festival se je (dvakrat) uvrstil tudi v Guinessovo knjigo rekordov, letos ga je obiskalo okoli pet milijonov ljudi.

Eda, dva tri in gremo! Osma izvedba Kroga luči v Moskvi se lahko začne. FOTO: Miro Majcen

September v Moskvi ponuja največjo in tematsko najbolj različno paleto dogodkov. Praznuje se dan mesta, odpre se očarljiv festival Krog luči, po poletnem zatišju se znova začnejo premiere v gledališčih in odprejo najboljše razstave.

Moskovski mednarodni filmski film "Krog luči" je letni dogodek, v katerem svetovni oblikovalci in strokovnjaki za avdiovizualno umetnost iz različnih držav ponovno odkrivajo arhitekturno sceno v Moskvi z uporabo video kartiranja.

Turistov je manj kot poleti, vreme pa je še vedno prijetno za obiskovalce mesta. In pravi čas tudi za tradicionalni festival. 'Art vizija' je tekmovanje pri kartiranju projekcij in VJ (visual jockey je oseba, ki ustvarja dodatno vrednost s tem, da oblikuje vizualno podobo s kombiniranjem in mešanjem, op. a.), ki privablja profesionalce in ambiciozne umetnike z vsega sveta. Konkurenca se vsako leto bogati in ostri in je del vse bolj prepoznavnega mednarodnega festivala Kroga luči - vsakoletnega dogodka, v katerem svetovni oblikovalci in strokovnjaki avdiovizualne umetnosti preoblikujejo arhitekturni videz prestolnice. Za nekaj zgodnjih jesenskih dni je Moskva postala središče privlačnosti svetlobe, ikonične zgradbe so bile "okrašene" z barvitimi videoprojekcijami, čudovite instalacije so osvetlile ulice, fantastične multimedijske predstavitve s svetlobo, ognjem, laserji in izdelki za ognjemete pa so pustile nepozabne vtise in "svetla" čustva. Vse skupaj je začinil še veličastni ognjemet kot zaključek redko videnega dogodka.



Festival že osmo leto zapored



Na prireditvi, ki se je zgodila kar na reki Moskvi, so različni izvajalci projicirali svetlobne laserske slike iz narave, mestnega življenja, zgodovine Rusije, razne umetniške zadeve s spremljavo glasbe, kar v nekaj dneh pritegne kar milijon obiskovalcev, saj se to dogaja na več koncih Moskve. FOTO: Miro Majcen

Pred sedmimi leti – leta 2011, je potekalo prvo tekmovanje 'Art vision' med ruskimi tekmovalci. Leta 2012 so se prijavile ekipe iz skupnosti neodvisnih držav (CIS). Tretji natečaj je začelo 35 umetnikov iz 13 držav. 2014 je postala prelomnica mednarodnega dogodka; uvedene so bile tri nominacije: 'Classic, Modern in VJing'. Vsi trije so bili prikazani v parku VDNKH, ki je znan kot eden največjih in najpriljubljenejših parkov v Moskvi.

Festival, ki že nekaj let razveseljuje Moskovčane in vse številčnejše turiste, je prejel že nekaj mednarodnih nagrad. A kot pravijo organizatorji, je najvažnejše, da se program približa prebivalcem Moskve in turistom ter je brezplačen.

Sodni panel je pozdravil uveljavljene mednarodne oblikovalce, umetnike, VJ-je in izvajalce programa. Število udeležencev se je obogatilo, prijavljeni so bili izvajalci iz 24 držav. Leta 2015 je dogodek praznoval peto obletnico, tako da je prikazal klasične vnose 'multimedijske predstavitve' na svetovno znanem moskovskem Bolšoj teatru. Drugi nominaciji sta bili v VDNKH. V tem letu je sodni odbor vodil Patrick Woodroffe, angleški oblikovalec razsvetljave, ki je osvetlil olimpijske igre v Londonu, sodeloval z Michaelom Jacksonom, Rolling Stonesi in mnogimi drugimi.



Naslednje leto je 'Art vision' predstavil novo vrsto bitke VJ – prvič je potekal na prostem. Dvorana Izvestija je bila premajhna za vse Moskovčane in številne turiste, ki so želeli biti del še spektakla. Medtem so VJ spretno mešali videoposnetke na LED-zaslonu. Prvič se je zgodilo, da so program izvedli v živo v DJ-setu. Glavno vlogo je prevzel DJ DIASS iz Bolgarije. Organizatorji so namenili 175 vlog za nastop iz 35 držav, kar je potegnilo meje mednarodnega tekmovanja v drugo dimenzijo. Za letošnji festival, osmi po vrsti, so bila pričakovanja še večja. Organizatorji so pripravili nekaj posebnega in tudi letos niso razočarali. Prireditev pa so preselili kar na reko Moskvo.



Brezplačni ogled prireditve - županovo darilo Moskovčanom in turistom



Veličastna igra luči in laserjev, ki je trajala približno uro, se je končala s spektakularnim ognjemetom. Ta je na trenutke deloval prav zastrašujoče. Strašljivo ... FOTO: Miro Majcen

Festival pod uradnim delovnim naslovom 'Circle of Light', ki se je (dvakrat) vpisal tudi v Guinnessovo knjigo rekordov in je ob tem pobral številne mednarodne nagrade v različnih kategorijah, je že nekaj let eden od najodmevnejših prireditev v ruski prestolnici, kjer oblikovalci razsvetljave in strokovnjaki iz avdiovizualne umetnosti iz različnih držav znova odkrivajo arhitekturne prizore v Moskvi s pomočjo videokartiranja.

September v Moskvi. Festival ognjemetov in mednarodni festival vojaške glasbe Spaski stolp. Dan Moskve (prva sobota v septembru) je poln ognjemetov, brezplačnih koncertov in predstav.

Letošnji, ki je privabil več deset tisoč Moskovčanov in tujcev, se je zgodil kar na reki. Festival v nekaj dneh popolnoma spremeni podobo Moskve, ki se prelevi v vizualno-dizajnersko prestolnico. Med nekajdnevnim festivalom, ki ga vodi in organizira ministrstvo za šport in turizem mesta Moskva in ki traja teden dni ter zbere več milijonov obiskovalcev, so na programu številne izobraževalne delavnice in predavanja, ki jih vodijo najbolj znani ruski in svetovni vizualni umetniki.





Slikovitost, barvitost in moč svetlobe ter prodornost glasbe - festival je prava paša za oči in ušesa ... FOTO: Miro Majcen

'Light Circuit' je izjemen festival, ki vam omogoča, da s pomočjo svetlobne tehnologije spremenite običajni mestni prostor. Gre za sintezo fine, lahke in umetne umetnosti. To so novi trendi v arhitekturnem in svetlobnem oblikovanju v državi. Festival je postal moskovska vizitka, ena od mestnih blagovnih znamk.

Zametek se je zgodil že v 19. stoletju v Lyonu. Izvorni festival je bil povsem verske narave. To je bil praznik, posvečen Devici Mariji, ki naj bi mesto rešil od epidemije kuge. Meščani Lyona so tako na svoja okna prižigali sveče, ki so mestu pričarale svetlobno čarobnost.