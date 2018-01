Iran nedorasel tekmec Slovencem pred začetkom misije 'Hrvaška 2018', je Vujović izgubil še Cingesarja?

Slovenci so uspešno opravili prvi 'test' pred prihajajočim evropskim prvenstvom. (Foto: Miro Majcen)

Gledalci so v Dolu pri Hrastniku dobro napolnili dvorano Dolanka, Slovenci pa so jim vrnili z visoko zmago. Iran sicer ne sodi med najbolj kakovostne reprezentance na svetu, zato se je ekipa, ki jo vodi Slovenec Borut Maček, tekmecem dostojno upirala le na začetku tekme. Po desetih minutah je bilo namreč 7:5 v korist domače zasedbe, že v naslednjih desetih minutah pa je Slovenija naredila razliko petih golov, ki jo je le še povečevala. Ob polčasu je vodila s 17:9, v drugem delu tekme pa stvari ni prepuščala naključju, ni popuščala, vmes je vodila že za 13 golov, na koncu pa je slavila z 31:19. Na prvi tekmi poleg poškodovanih Mateja Gabra, ki ne bo mogel nastopiti na EP 2018, ter Jureta Dolenca in Nika Henigmana niso zaigrali Urban Lesjak, Miha Zarabec, Vid Kavtičnik in Jan Grebenc.

Črn madež na prvi polčas je padel ob poškodbi Darka Cingesarja, ki je ob prekršku enega izmed Irancev ob strelu začutil veliko bolečino v križu, zaradi česar v drugih tridesetih minutah ni več stopil na parket, a njegova poškodba ni hujše narave. Najboljši strelec je bil Gašper Marguč z osmimi zadetki, pet jih je prispeval Žiga Mlakar. "Videli smo veliko zgrešenih strelov, imeli smo slab pretok žoge in se na splošno mučili v napadu. Imamo še precej rezerv, tudi veliko rokometašev, ki tokrat niso igrali, tudi tiste, za katere upam, da se bodo čim prej vrnili po poškodbah. Verjamem, da bo potem zgodba na igrišču drugačna. V teh dneh nas čaka še težko delo in veliko garanja, zaradi česar verjamem, da se bomo na prvenstvo pripravili dobro," je po tekmi ocenil Marko Bezjak.