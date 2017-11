Ivan Slišković bo znova navduševal v dresu Celja

Ni skrivnost, da imajo v vrstah Celja ogromno težav s poškodbami, kar je vodstvo kluba iz mesta ob Savinji prisililo v razmišljanje o okrepitvah, ki bi zapolnile določene vrzeli pred novimi preizkušnjami v elitni ligi prvakov, kjer se varovanci Branka Tamšeta krčevito borijo za morebitno uvrstitev v naslednji krog tekmovanja.



Omenjeni cilj bodo nekoliko lažje naskakovali z odličnim levim zunanjim igralcem, sicer nekdanjim hrvaškim reprezentantom, Ivanom Sliškovićem, ki je med letoma 2013 in 2015 že domoval v Celju, kjer je z vrhunskimi predstavami pustil globok pečat. Številne zdravstvene težave, predvsem poškodba kolena in mononukleoza, so precej upočasnile Sliškovićev vzpon med najboljše rokometaše na stari celini.





Ivan Slišković je med letoma 2013 in 2015 že navduševal v dvorani Zlatorog, odslej pa se začenja novo poglavje v celjskem dresu za nekdanjega odličnega hrvaškega rokometnega reprezentanta. (Foto: Damjan Žibert)

"Najprej moram reči, da sem zelo vesel, da se vračam v Celje, kjer sem preživel dve super sezoni. Hvaležen sem vsem v klubu, da so mi ob tej situaciji prišli naproti in mi ponudili možnost, da se tu vrnem na rokometna igrišča. Za mano je zelo težko leto na športnem področju in sedaj se počasi vračam. Upam, da bom lahko v najkrajšem možnem času pokazal tisto, česar sem sposoben. Realno ne vem kako hitro bo to. Najprej moram začeti trenirati z ekipo, ko bomo videli kaj in kako. Seveda upam, da bo to hitro in da bom lahko ekipi pomagal do zastavljenih ciljev. Kot športnik si želim, da se v najkrajšem možnem času vrnem na nivo kjer sem že bil," navdušenja nad vrnitvijo v Celje ne skriva Ivan Slišković, ki je z vodstvom kluba podpisal pogodbo do konca aktualne sezone z možnostjo podaljšanja.



Tudi trener nekdanjih evropskih prvakov Branko Tamše je izkazal veliko zadovoljstvo ob vrnitvi Ivana Sliškovića v prestolnico rokometa na sončni strani Alp. "Ivan je zelo zanimiva okrepitev za naš klub. Gre za igralca, ki je v preteklosti s svojim delom, igrami in odnosom pustil zelo dober vtis in pokazal, da je izjemno kvaliteten, igra lahko v obe smeri, tako v obrambi, kot tudi napadu. Vsi vemo, da je za njim zelo turbulentno obdobje, ko je imel v Veszpremu težave z mononukleozo in poškodbo kolena, po čemer je sledila prekinitev sodelovanja. Dolgo časa je že odsoten z igrišč, zato smo vsi skupaj videli eno lepo možnost, da tako kvalitetnega igralca spravimo zopet na tisto staro pot, ki jo je nekoč že začel v Celju. Je pa pred nami in njim eno zelo naporno obdobje. Sam se veselim dela z njim, želim si, da pride kar najhitreje na tisti nivo, kjer je že bil. Takšen Ivan je lahko velika dopolnitev in okrepitev za našo ekipo, še posebej ob vseh poškodbah, ki jih imamo. A vemo, da bo za to potreben določen čas, seveda si želimo, da bi bilo to kar najhitreje, čeprav ne bomo ničesar prehitevali. Verjamem, da bomo na koncu zadovoljni tako mi, kot tudi Ivan in da bo s svojimi igrami doprinesel k rezultatom RK Celje Pivovarna Laško."



V že omenjenih sezonah 2013/14 in 2014/15 je Slišković za Celje zbral 92 nastopov, v katerih je dosegel 361 zadetkov. Preostanek iztekajočega se leta 2017 bo imel pravico do nastopa na tekmah SEHA Gazprom lige in Pokala Slovenije, v letu 2018, po novem januarskem prestopnem roku, pa tudi na tekmah Velux EHF Lige prvakov.