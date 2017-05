Izaguirre v osmi etapi do prvenca na največjih dirkah, Jungles ostaja rožnat

Izaguirre slavi enega največjih uspehov v karieri. (Foto: X17 Agency)

Današnja etapa je postregla s pretežno ravninsko preizkušnjo z zgolj enim vmesnim vzponom na 747 metrov visok vrh in ciljem na 112 metrih nad morjem. Do svoje priložnosti so tako prišli ubežniki, ki so na koncu zadržali prednost pred glavnino. Ta je zaostajala tudi več kot štiri minute, a bolj ko so posamezni člani ubežne skupine odpadali, bolj se je prednost manjšala. Ta je v zadnjih kilometrih padla na dobre pol minute, a nato se je cesta pričela viti proti cilju, kjer zasledovalci niso mogli razviti toliko višje hitrosti od ubežnikov. Eden najbolj aktivnih ubežnikov Valerio Conti (UAE Team Emirates), ki je bil med pobegom tudi novi virtualni vodilni, je imel smolo in je 800 metrov pred ciljem padel na enem zadnjih 180-stopinjskih zavojev, tako da so o zmagi odločali dva Španca in Italijan, na koncu pa je imel največ moči v nogah Izaguirre, ki na klancu ni dopustil, da bi ga Visconti ulovil.

Slovenski kolesarji tokrat niso bili v ospredju. Znova je bil najvišje Jan Polanc, ki je dobil četrto etapo, tokrat je bil kolesar ekipe Emirates na 24. mestu, za zmagovalcem je skupaj z glavnino zaostal 12 sekund. Luka Pibernik (Bahrain Merida) je bil 84. (+6:59), Kristijan Koren (Cannondale-Drapac) 105. (+9:37), Matej Mohorič (UAE Team Emirates) 160. (+10:56), enako je zaostal tudi Luka Mezgec (Orica-Scott) na 162. mestu, Jan Tratnik (CCC Sprandi Polkowice) pa je osvojil 177. mesto (+13:23). Skupno vodstvo je zadržal Luksemburžan Bob Jungels (Quick-Step), ki ima pred drugouvrščenim Britancem Geraintom Thomasom (Sky) še vedno šest sekund naskoka, tretji je še en Britanec, Adam Yates (Orica-Scott) zaostaja deset sekund. Od Slovencev je najvišje Polanc na 19. mestu, za Jungelsom zaostaja minuto in 18 sekund. V nedeljo na Apeninskem polotoku sledi deveta etapa, ki se bo od Montenere di Bisaccie preko 152 kilometrov na koncu povzpela na 1665 metrov visoki Blockhaus.

Izid 8. etape, Molfetta - Peschici (189 km):

1. Gorka Izagirre (Špa/Movistar) 4:24:59

2. Giovanni Visconti (Ita/Bahrain-Merida) + 0:05

3. Luis Leon Sanchez (Špa/Astana) 0:10

4. Enrico Battaglin (Ita/LottoNl-Jumbo) 0:12

5. Michael Woods (Kan/Cannondale-Drapac)

6. Thibaut Pinot (Fra/FDJ) vsi

7. Vincenzo Nibali (Ita/Bahrain-Merida)

8. Adam Yates (VBr/Orica-Scott) isti

9. Steven Kruijswijk (Niz/LottoNl-Jumbo)

10. Bob Jungels (Luk/Quick-Step) čas

...

24. Jan Polanc (Slo/UAE Team Emirates) 0:12

84. Luka Pibernik (Slo/Bahrain Merida) 6:59

105. Kristijan Koren (Slo/Cannondale-Drapac) 9:37

160. Matej Mohorič (Slo/UAE Team Emirates) 10:56

162. Luka Mezgec (Slo/Orica-Scott)

177. Jan Tratnik (Slo/CCC Sprandi Polkowice) 13:23

skupno:

1. Bob Jungels (Luk/Quick-Step Floors) 38:21:18

2. Geraint Thomas (VBr/Sky) + 0:06

3. Adam Yates (VBr/Orica-Scott) 0:10

4. Vincenzo Nibali (Ita/Bahrain-Merida)

5. Domenico Pozzovivo (Ita/AG2R La Mondiale)

6. Tom Dumoulin (Niz/Sunweb) vsi

7. Nairo Quintana (Kol/Movistar)

8. Bauke Mollema (Niz/Trek-Segafredo) isti

9. Thibaut Pinot (Fra/FDJ)

10. Andrey Amador (Kos/Movistar Team) čas

...

19. Jan Polanc (Slo/UAE Team Emirates) 1:18

100. Luka Pibernik (Slo/Bahrain Merida) 36:12

110. Matej Mohorič (Slo/UAE Team Emirates) 39:14

132. Kristijan Koren (Slo/Cannondale-Drapac) 45:11

135. Jan Tratnik (Slo/CCC Sprandi Polkowice) 45:58

142. Luka Mezgec (Slo/Orica-Scott) 47:39