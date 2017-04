Jakupovićeva v finalu dvojic WTA turnirja v Istanbulu

Dalila Jakupović bo prvič v karieri zaigrala v finalu turnirja WTA. (Foto: Twitter)

Šestindvajsetletna Jeseničanka je moči združila z Ukrajinko Nadjo Kičenok in v treh dvobojih izločila prvi in tretji nosilki. V finalu ju zdaj čakata četrtorangirani igralki, Američanka Nicole Melichar in Belgijka Elise Mertens.

Jakupovičeva in Ukrajinka še nista izgubili niza. Prvi nosilki Su-Wei Hsieh iz Tajvana in domačinko Ipek Soylu sta premagali 7:6, 6:2, četrtfinalno srečanje proti Eugenie Bouchard in Kirsten Flipkens sta dobili brez boja, v polfinalu pa sta izločili Japonko Nao Hibino in Danko Kovinić iz Črne gore s 6:4, 6:4.