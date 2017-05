Jan Kozamernik, povratnik v odbojkarsko reprezentanco: 'Akcije se še nikoli nisem tako veselil'

Na zboru kandidatov za slovensko izbrano vrsto ni bilo selektorja Slobodana Kovača, ki si s Halbankom iz Ankare igra v finalu turškega državnega prvenstva, tako kot tudi organizator igre Dejan Vinčič. Njun nasprotnik v finalu je Arkas Spor iz Izmira, ki ga vodi nekdanji trener ACH Volleyja Glenn Hoag, njegov pomočnik pa je Tilen Kozamernik. Halbank trenutno vodi z 2:1 v zmagah. Prav tako sta manjkala tudi Alen Pajenk in Alen Šket, ki sta s Fenerbahčejem turško državno prvenstvo končala na tretjem mestu, ter Tine Urnaut, član Trentina Volleyja in Klemen Čebulj, član Lube Civitanove, ki ju v italijanski superligi čakajo še finalne tekme končnice. Na prvi je Civitanova s 3:0 premagala Trentino Volley. Med izbranci tudi ni bilo libera Calcit Volleyballa Klemna Hribarja, ki bo zaradi službenih obveznosti reprezentanci na voljo po potrebi. V odsotnosti Kovača bo reprezentanco vodil njegov pomočnik Samo Miklavc. "Kot vedno do zdaj je bil odziv na vabilo selektorja praktično stoodstoten, kar nas seveda zelo veseli. Načrt treningov je pripravljen. Pomočnik Dejan Vuličević in statistik Milan Simojlović sta bila namreč v Ankari in se s selektorjem Kovačem dogovorila vse potrebno glede priprav. V prvem tednu fante čaka predvsem poudarek na telesni pripravi, za katero bo skrbel Carlo Sati, popoldanski treningi pa bodo namenjeni tehniki," je dejal Miklavc.





Tine Urnaut in druščina so pred novim reprezentančnim izzivom. (Foto: Damjan Žibert)

Med tistimi, ki so najbolj nestrpno pričakovali začetek priprav je bil Jan Kozamernik, ki se je po letu dni premora zaradi študijskih obveznosti vrnil v reprezentanco: "Iskreno povedano sem se reprezentančne akcije zelo veselil, še nikoli tako kot tokrat. Komaj sem čakam, da se vse skupaj začne in se že zelo veselim, da bomo s fanti spet spisali kakšno lepo zgodbo. Upam, da nam jo bo uspelo."



"Sezona je bila dolga in teh nekaj dni premora nam je prišlo zelo prav, da smo se spočili za te priprave. Mislim, da smo dobro pripravljeni, vsi smo zelo motivirani in željni dokazovanja. Tudi težav s koleni nimam več, tako da sem pripravljen na delo," pa je dejal Matej Kök, ki se je lani prvič znašel na reprezentančnem spisku, a je takratni selektor Andrea Giani nanj, tudi zaradi težav s kolenom, računal samo v uvodnem delu priprav. V Kranjski Gori bodo odbojkarji, ki so nastanjeni v hotelu Kompas, ostali do 13. maja. Do začetka kvalifikacij za svetovno prvenstvo bodo igrali štiri pripravljalne tekme. Za uvod se bodo v nedeljo, 14. maja, v Hočah, pomerili z reprezentanco Irana, eno najboljših ekip na svetu, s katero bodo za zaprtimi vrati igrali tudi dan kasneje, v Ljubljani. V soboto, 20. maja v Šoštanj prihaja še ena velesila, Srbija. Slovenski in srbski odbojkarji se bodo srečali tudi v nedeljo, 21. maja, v Ljubljani, prav tako za zaprtimi vrati.



Kvalifikacije za svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Italiji in Bolgariji, se bodo v Ljubljani začele v sredo, 24. maja, s tekmo proti Gruziji. Nasprotniki Slovenije bodo še Latvija, Portugalska, Izrael in Belgija.



V ponedeljek, 8. maja, bo s pripravami v Draš centru v Mariboru. začela tudi slovenska ženska reprezentanca.



Seznam odbojkarske reprezentance Slovenije:

- organizatorji igre: Dejan Vinčić (Halbank, Turčija), Gregor Ropret, Aleš Kök (Triglav Kranj), Matija Jereb (Salonit Anhovo);

- sprejemalci: Tine Urnaut (Trentino Volley, Italija), Klemen Čebulj (Lube Civitanova, Italija), Alen Šket (Fenerbahče, Turčija, Jan Klobučar (United Volleys Frankfurt, Nemčija), Matej Kök (Triglav Kranj), Žiga Štern (ACH Volley);

- blokerji: Alen Pajenk (Fenerbahče, Turčija), Danijel Koncilja (Padova, Italija, Jan Kozamernik, Diko Purić (oba ACH Volley), Sašo Štalekar, Matic Videčnik (oba Calcit Volleyball);

- korektorja: Mitja Gasparini (Korean Air Jumbos, Južna Koreja), Tonček Štern (Verona, Italija);

- prosti igralci: Jani Kovačič (ACH Volley), Urban Toman (Triglav Kranj).