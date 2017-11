Janežič in Ratejeva slovenska atleta leta 2017

Martina Ratej. (Foto: AP)

Priznanje za najboljšega trenerja je prejel Rok Predanič, ki med drugim trenira Luko Janežiča in Anito Horvat. Najboljši klub je bil ponovno ljubljanski Mass, častni član AZS pa je postal Gabrijel Ambrožič za uspešno vsestransko strokovno in organizacijsko delo. na volilnem kongresu Združenja atletskih trenerjev Slovenije (ZATS) je bil za predsednika izvoljen Uroš Verhovnik. Martina Ratej je bila deveta na svetovnem prvenstvu v Londonu, Janežič je osvojil zlato kolajno na evropskem prvenstvu so 23 let, Agata Zupin je v teku na 400 m ovire osvojila srebrno kolajno na EP do 20 let in se uvrstila v polfinale članskega SP, Veronika Domjan v metu diska bronasto na EP do 23 let, kjer je bila na 400 m četrta Anita Horvat. V Londonu sta se izkazali tudi Maruša Černjul s trinajstim mestom v skoku v višino ter Tina Šutej, ki je v skoku s palico končala na petnajstem mestu. Med atleti je v točkovanju za najboljšega v državi Janežič dobil 274 točk, Robert Renner 164, tretjeuvrščeni Žan Rudolf (Mass) pa 75; omenjena trojica je bila na najvišjih treh mestih že lani in predlani. Ratejeva je prejela 221 točk, Zupinova na drugem mestu 142, Černjulova na tretjem pa 94. Janežič je bil prvi tudi med mlajšimi člani (283), med mlajšimi članicami pa je slavila Horvatova (248). V konkurenci starejših mladincev sta bila najboljša Renner (191) in Zupinova (281), med mlajšimi mladinci Gregor Grahovac (204) in Tami Ščančar (211), med pionirji pa Filip Dominkovič (203) in Zala Istenič (239).

"Za nami je še ena atletska sezona, ki jo kot predsednik krovne atletske organizacije lahko opišem samo v presežkih in pohvalah. Minulo sezono so naši atleti na največjih tekmovanjih evropske in svetovne ravni osvojili več kolajn, kar dokazuje uspešno in postopno zamenjavo generacij. Na članskem SP smo imeli šest predstavnikov, navkljub izjemno zaostrenim normam Mednarodne atletske zveze," je v uvodnem nagovoru dejal predsednik AZS Roman Dobnikar in v nadaljevanju nanizal nekaj največjih uspehov. "Poleg tega so bili doseženi številni državni rekordi v vseh starostnih kategorijah. Luka Janežič je na diamantni ligi v Monaku pritekel do izjemnega državnega rekorda, Agata Zupin in Anita Horvat pa sta novi slovenski rekorderki med članicami. Naši mladinci in mlajši člani so bili zelo uspešni na SP so 18 let v Nairobiju, na SP do 20 let v Grossetu in na EP za mlajše člane v Bydgoszczu, kjer so dosegli kar 17 finalnih uvrstitev. Na olimpijskem festivalu evropske mladine je bil Mitja Kordež bronast," je naštel Dobnikar in kot pomemben dosežek pri organizaciji tekmovanj navedel izvedbo evropskega prvenstva v gorskih tekih na Veliki planini. Podpisana je bila tudi pogodba za SP v gorskih tekih za veterane med AZS in svetovno veteransko zvezo. Podelili so tudi plakete, zlato je dobil Dušan Papež za delo v gorskih tekih, bronaste pa Erika Pirnat, Zupinova in Mitja Kordež. Za dosežke na EP veteranov sta priznanji dobili Marjeta Čad (bron, višina) in Marko Božiček (zlato na 100 m ovire in srebro na 400 m ovire). Konjiški maraton je bil nagrajen za peto organizacijo tekmovanja. Radenci danes in jutri gostijo atletski vikend, na katerem so pripravili tudi licenčni seminar Združenja atletskih trenerjev Slovenije (ZATS), predavanja strokovnjakov z različnih področij. Dogodkov se udeležuje več kot 300 gostov. Sicer običajna koledarska borza, na kateri so določeni termini in organizatorji največjih tekmovanj v državi, pa bo predvidoma v začetku decembra v Ljubljani na sedežu AZS.