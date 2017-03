Janežič naknadno diskvalificiran, slovenska ekipa se bo pritožila

Slovenski favorit za visoka mesta je v zadnji skupini sicer zasedel drugo mesto (46,81 sekunde) in se sprva zanesljivo po mestih ter s tretjim skupnim izidom uvrstil v popoldanski polfinale.

Kazalo je, da bo Janežič zanesljivo v polfinalu, nekaj minut po teku pa so na uradni listi izidov ob njegovem imenu izpisali diskvalifikacijo z obrazložitvijo, da je med tekom prestopil v sosednjo progo. Njegov trener Rok Predanič je nato povedal, da se bo slovenska reprezentanca na odločitev pritožila.

Na tej razdalji je Anita Horvat v kvalifikacijah izpadla s 23. izidom (54,65). Na 400 m so se v polfinale vrstili tekači in tekačice na prvih dveh mestih iz vsake skupine ter še šest najhitrejših po času. Dvajsetletna Hrovatova bi morala na svoji prvi veliki članski tekmi za uvrstitev v polfinale teči (54,03 sekunde), pod to mejo pa se je slovenska predstavnica letos že spustila; 11. februarja je na Dunaju zmagala s časom 53,27 sekunde.