Janežič za las ob finale na SP v Birminghamu

"Na žalost mi je malo manjkalo, tako blizu finala šesterice, pa vseeno tako daleč. Moral bi hitreje začeti prvih 200 m, škoda, četudi sem dokazal, da sodim med najboljše na svetu. Napravil sem sicer velik uspeh, sedmi sem na svetu, toda možnosti sem imel še za kaj več. Finale bi bila res velika stvar, vendar zdaj še z večjim z optimizmom gledam naprej," je dejal Luka Janežič, najhitrejši v kvalifikacijah. Na prejšnjih dveh dvoranskih prvenstvih, 2016 v Portlandu in lani na EP v Beogradu, je zaradi prestopa ostal brez izida; tokrat je zmogel odmisliti ta dva neuspeha. Tekel je v tretji, zadnji polfinalni skupini, v finale pa sta vodili le prvi mesti iz skupin. V svoji je imel tretji prijavljeni osebni rekord (46,02), boljša od njega sta bila dvakratni zaporedni svetovni dvoranski prvak Pavel Maslak iz Češke (45,24), tudi trikratni zaporedni dvoranski evropski prvak, ter Deon Lendore (45,03), bronasti pred dvema letoma na SP v Portlandu in član bronaste štafete Trinidada in Tobaga na olimpijskih igrah 2012 v Londonu ter srebrne leta 2015 na SP na prostem v Pekingu. Maslak je letos tekel počasneje, 46,14, od Janežiča, Lendore pa se je že spustil pod 46 sekund (45,85). Janežič je prvi krog končal na tretjem mestu in si tudi v nadaljevanju proti izkušenejšima tekmecema v troboju, ostali so precej zaostali, ni mogel priboriti drugega mesta, čeprav je bil zaključek izjemno tesen. Maslak, ki ga je Janežič v tej zimi dvakrat že premagal, je slavil s 46,32, stotinko pa je zaostal Lendore (46,33). Dvaindvajsetletni slovenski rekorder je imel težko nalogo v želji po preboju v finale. "Maslak me ne bi smel prehiteti, tega ne bi smel dopustiti, vendar pa si nimam česa očitati, naredil sem vse, kar sem zmogel, le prvi krog bi moral preteči drugače, hitreje, vendar sem imel s tem uvodnim krogom vso zimo težave. Pred tekmo nisem gledal, v kateri skupini sem, le trener Rok Predanič mi je povedal, kdo je pred mano in kdo za mano. Tudi regeneracija je bila dobra in zelo potrebna pri dveh tekih v enem dnevu. S seboj smo imeli tudi posebne hlače, ki povečajo prekrvavitev, verjetno pa jih bomo kupili, čeprav so zelo drage," je dejal Janežič.

Luka Janežič (desno) je bil v svoji skupini tretji, v finale pa sta peljali prvi dve mesti. (Foto: Damjan Žibert)

Zdaj ga čaka nekaj premora, potem pa priprave na poletno sezono. "Glavni cilj bodo zmagovalne stopničke na evropskem prvenstvu v Berlinu; pred dvema letoma sem bil v Amsterdamu na EP že peti in kaj manj, kot sem dejal, tudi ne morem načrtovati, če bom zdrav in brez poškodb," je napovedal slovenski rekorder. Janežič je zgodaj popoldne v kvalifikacijah s 46,45 sekunde dosegel najboljši izid med vsemi tekmovalci v šestih skupinah. V četrti skupini je prehitel tudi Javona Francisa, člana srebrnih jamajških štafet predlani na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru in leta 2013 na SP v Moskvi. Ta je bil drugi s 46,87 in se je s tem kot zadnji v skupini po mestih neposredno uvrstil v polfinale. Francis je bil tudi edini v skupni, ki ima boljši osebni dosežek (45,97) od državnega rekorda Janežiča (46,02). "Mogoče sem se celo malo lažje uvrstil v drugi krog, kot sem pričakoval. Dokazal sem, kot že vso sezono, da sodim med najboljše na svetu. To je bil na SP sicer le prvi korak. Načrtoval sem, da se bom uvrstil naprej po mestih, brez tveganja. Želel sem si priboriti prvo pozicijo po prvem krogu, to mi je uspelo in sem nadaljeval v svojem ritmu ter brez težav prišel do zmage. Ko sem bil enkrat na prvem mestu, sem vedel, da ne more nihče več mimo. Malo me je skrbelo prvih 200 m, kot vso sezono. Bil pa sem na šesti progi, ki je višje od drugih, in sem vedel, da bom lažje 'pikiral' na prvo mesto, ko so me tekmeci ob koncu prvega kroga lovili. Malo sem se pri tem še zagradil in nato je šlo brez težav do konca," je bil s prvim nastopom zadovoljen Janežič.

Veliko smole pa so imeli tekmovalci v tretji skupini. Prvič v atletski zgodovini se je zgodilo, da so bili v enem teku diskvalificirani vsi sodelujoči. Vsa peterica iz tretje skupine je namreč prestopila v sosednjo progo, tudi Bralon Taplin iz Grenade, lastnik najboljšega izida sezone in eden izmed največjih favoritov za zlato je tako izpadel.



Anita Horvat (Velenje), druga slovenska predstavnica na SP, je v kvalifikacijah na 400 m v četrti skupini zasedla zadnje, peto mesto in je s 53,52 sekunde na skupnem 23. mestu končala nastope na tem prvenstvu.