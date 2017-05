Janja Garnbret prepričljivo v polfinale tekme svetovnega pokala v Tokiu

Boljša od trenutno daleč najuspešnejše slovenske predstavnice Janje Garnbret v tekmovalnem športnem plezanju je bila v prvi kvalifikacijski skupini le Britanka Shauna Coxsey. Britanska plezalka je ženske kvalifikacije dobila z izjemno predstavo, saj je vseh pet vrhov balvanskih smeri v kvalifikacijah osvojila brez napak v prvem poskusu. Garnbretova je za drugi vrh potrebovala dva poskusa, tretje mesto ženskih kvalifikacij si je razdelila s še eno Britanko Michaelo Tracy ter Japonko Akiyo Noguchi. Po kvalifikacijah vodita Coxseyjeva in domačinka Miho Nonaka, najuspešnejša tekmovalka v drugi kvalifikacijski skupini, ki je za pet vrhov potrebovala tri poskuse več od Coxseyjeve in dva več od Garnbretove in Tracyjeve. Medtem ko si je Garnbretova priborila še najmanj en nastop, pa se je tekmovanje že na prvi oviri končalo za ostale tri slovenske predstavnike. Katja Kadič in Jernej Kruder sta pristala tik pod mejo polfinala na 21. oziroma 23. mestu, Domen Škofic pa je bil 41.





Janja Garnbret (Foto: Damjan Žibert)

"Janja znova odlično, za ostale pa sem kar malo slabe volje. Katja in Jernej sta oba izpadla za en poskus preveč, ki sta ga naredila v balvanu, ki sta ga potem preplezala v drugem poskusu. Domnu ni ravno 'zalaufalo', je pa plezal boljše in mirnejše kot prejšnje tekme. Odločale so res malenkosti, brezzvezne napakice, ki so nas stale veliko. Ne morem verjeti, ampak tako je, danes je pač to štelo in sreča ni bila na naši strani," je iz Tokia sporočil vodja slovenske ekipe Gorazd Hren in glavni trener članske reprezentance v športnem plezanju. Garnbretova bo svoj še četrti letošnji finale napadala v nedeljskem polfinalu v zgodnjih jutranjih urah po slovenskem času. Sezona se je za mlado tekmovalko začela izvrstno, na uvodni tekmi v švicarskem Meiringenu je bila šesta, v kitajskem Chongqingu je osvojila svojo prvo zmago na balvanskih tekmah najvišje ravni med članicami, v Nanjingu pa je kitajsko turnejo zaokrožila z drugim mestom.



Tekma na Japonskem poteka na prizorišču poletnih olimpijskih iger leta 2020, ko bo v Tokiu športno plezanje doživelo svojo olimpijsko premiero v med olimpijskimi športnimi panogami in disciplinami.