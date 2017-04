Janja Garnbret spet zmagala

Tekmovalka iz Šmartnega pri Slovenj Gradcu je svojo prvo zmago na balvanskih tekmah svetovnega pokala športnih plezalk osvojila v velikem slogu, saj je bila najboljša v vseh treh krogih tekmovanja, z najboljšim dosežkom je dobila tako kvalifikacije, polfinale in finale. Prav v vseh krogih je preplezala vse balvanske smeri do vrha, torej v kvalifikacijah pet in v polfinalu in finalu po štiri. Janja Garnbret je na uvodni tekmi svetovnega pokala v Švici osvojila šesto mesto. Dosežek pa nadgradila še z izjemno predstavo na začetku azijske turneje. To je še dvanajsta uvrstitev na stopničke v svetovnem pokalu za mlado športno plezalko, aktualno svetovno prvakinjo v težavnosti, ter peta zmaga, upoštevajoč dosežke tako v težavnostnem kot balvanskem plezanju. Aktualna lastnica naslova skupne zmagovalke v težavnosti in kombinaciji v svetovnem pokalu je v finalu premagala Britanko Shauno Coxsey, zmagovalko uvodne tekme v Švici in najboljšo balvansko plezalko v minuli sezoni, ki je bila druga, in japonsko veteranko Akiyo Noguchi na tretjem mestu.





Janja Garnbret (Foto: Damjan Žibert)

Garnbretova je bila edina slovenska finalistka na Kitajskem, Katja Kadič je v polfinalu osvojila 11. mesto. Oba slovenska predstavnika v moški konkurenci sta tekmovanje končala že v kvalifikacijah. Jernej Kruder, ki je bil v Švici peti, bo tokrat v svojo statistiko vpisal 39. mesto, Domen Škofic pa je bil med 77 tekmovalci na startu 41.