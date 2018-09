Janja Garnbret o skrivnosti za uspeh: Plezanje je moje življenje

Janja Garnbret je na svetovnem prvenstvu v športnem plezanju postala prva zmagovalka olimpijske kombinacije, skupaj je na SP osvojila dve zlati in eno srebrno odličje. Tako je aktualna svetovna prvakinja v balvanih in olimpijski kombinaciji ter podprvakinja v težavnosti."Veliko dela in truda vložim v plezanje, treniram pet do šestkrat na teden, tri do štiri ure na dan, včasih tudi po dvakrat na dan. Ni pa pomembno koliko, ampak kako kvalitetno treniraš, najbolj važno pa je, da v tem uživaš. Raje treniram, kot hodim na tekme, plezanje je moje življenje, s tem nikoli ne bom nehala,"pravi Garnbretova.