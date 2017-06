Nepostavljena Latvijka je prva finalistka Roland Garrosa

Jelena Ostapenko (Foto: AP)

Na drugem teniškem turnirju za grand slam v letošnjem letu se bližajo končne odločitve. Na igriščih Roland Garrosa je padla odločitev o prvi finalistki, v velikem finalu bo nastopila nepostavljena igralka, Latvijka Jelena Ostapenko (47. mesto na WTA lestvici), ki je v polfinalu premagala 30. nosilko Švicarko Timeo Bacsinszky (31. mesto).

Dvoboj je bil izjemno izenačen in je trajal dve uri in 25 minut. Prvi niz je dobila Latvijka po podaljšani igri (7:6), drugega Švicarka (6:3), odločilni tretji pa je znova pripadel . Ostapenkova je odvzela servis tekmici v sedmi igri odločilnega niza in povedla s 4:3 in nato ob dobljenem svojem servisu vodila s 5:3, ter nato še enkrat naredila "break" za končnih 6:3 in preboj v veliki finale.

Izid:

Julia Ostapenko - Timea Bacsinszky 6:7, 6:3, 6:3