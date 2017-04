Jerman osmi na 24 ur Le Mansa

Kot član slovaške ekipe Yamaha MACO Racing Team je Marko Jerman za najhitrejšimi, slavila je ekipa Yamahe GMT 94, zaostal 29 krogov. V Jermanovi ekipi sta dirkala še še Švicar Gregory Junod in Francoz Anthony Dos Santos.

Na vrhu je bil razplet tesen, zmagovita ekipa Yamahe v postavi David Checa, Niccolo Canepa in Mickael di Meglio je najbližje zasledovalce premagala le za 19 sekund, obe moštvi sta v 24 urah prevozili po 860 krogov. Drugi so bili člani ekipe Yamaha Yart v postavi Broc Parkers, Marvin Fritz in Kohta Nozane. Tretji so bili v cilju člani ekipe SRC Kawasaki Randy de Puniet, Mathieu Gines in Fabien Foret, ki pa so zaostali že precej več, 12 krogov.

Le Mans je bila druga dirka letošnjega svetovnega prvenstva, prvo so izpeljali že konec lanske sezone v Le Casteletu. Sezona SP se bo nadaljevala 20. maja v nemškem Oscherslebnu.