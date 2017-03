Joshua bo v boksarskem spektaklu v Manchestru stiskal pesti za izzivalca Crollo

Crolla in Linares obljubljata boksarski spektakel. Če bo povratni obračun tako dober, kot je bil prvi, potem obiskovalci ne bodo obžalovali kupljene vstopnice.

Prvi medsebojni obračun omenjenega dvojca ni pustil ravnodušnega niti aktualnega prvaka v težki kategoriji Anthonyja Joshuo, ki ga aprila čaka spektakularni obračun z Vladimirjem Kličkom na Wembleyju. "Prvi obračun je bil fenomenalen,'' je za Sky Sports povedal težkokategornik Joshua in dodal: "Tako Linares kot Crolla sta izjemna borca." Čeprav sta mu oba boksarja všeč, se je tokrat razumljivo postavil na stran rojaka. Joshua verjame, da bo Crolla v soboto (ob 20.00 na VOYO) v povratnem obračunu prišel do zmage nad Linaresom in si nadel šampionski pas. ''Crolla, boriš se za vse nas in želim ti vso srečo," je še pristavil Joshua.

Zanimivejši sobotni dvoboji v Manchestru:

Jorge Linares vs. Anthony Crolla (za naslov WBA prvaka v lahki kategoriji)

Martin J Ward vs. Maxi Hughes (za naslov britanskega v superperesni kategoriji)

Brian Rose vs. Jack Arnfield (srednja kategorija)

Marcus Morrison vs Jason Welborn (srednja kategorija)

Katie Taylor vs. Milena Koleva (superperesna kategorija)

Tomi Tatham vs Karel Horejsek (poltežka kategorija)

Hosea Burton vs Tomas Kozma (poltežka kategorija)