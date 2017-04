VIDEO: Joshua poka od samozavesti pred bitko vseh bitk, Kličku napoveduje, da bo 'naletel na mladega leva'

Zadnja zbadljivka iz tabora sicer zelo spoštljivega Anthonyja Joshue je poletela v smeri starosti 41-letnega Vladimirja Klička, ki je z bratom Vitalijem dolga leta vladal svetovnemu boksu. Vitalij se je nato podal v politične vode, brat Vladimir pa si je do novembra 2015 lastil naslov v težki kategoriji, ki mu ga je presenetljivo odvzel Britanec Tyson Fury. Do ponovne borbe nikoli ni prišlo, Fury je zaradi zlorabe prepovedanih poživil oziroma drog že v športnem pokoju, Kličko pa bo poskušal stvari na svoje mesto postaviti ta konec tedna na Wembleyju, kjer se obeta spektakel brez primere pred okoli 100.000 gledalci. Kličko je vknjižil le en poraz v zadnjih enajstih letih, z Joshuo, ki ga je nekaj dni pred borbo zbodel, da ga je že načel zob časa, pa se bo spopadel za pas po verziji IBF in prosta pasova WBA Super in IBO v težki kategoriji. "Mora predati štafetno palico. Veliko slišim glede tega, prestar je, zbledel je že," je samozavestno za BBC Radio 5 live dejal 27-letni Joshua. "A nato poskusim pogledati z druge plati. Četudi mislim, da je prestar, tako tudi zares mislim, je dobro pripravljen v psihičnem smislu in to je nevaren borec. Vse je v izbiri pravega trenutka in morda je Oče Čas ujel nekdanjega prvaka."

Že dolgo boksarski obračun ni bil tako težko pričakovan, kot je ravno aprilski med Joshuo (desno) in Kličkom (levo). (Foto: Instagram)

Trener Rob McCracken, ki Joshuo na dvoboje pripravlja vse od njegovih amaterskih dni, brez težav priznava, da je Kličkova starost eden od razlogov, da so sprejeli borbo. "Lagal bi, če bi rekel, da ni (razlog, op. a.). Mislim, da v zadnjih borbah ni deloval najbolje. Izbira pravega trenutka ima velik pomen v boksu. Kličko se bliža koncu svoje vladavine kot težkokategornik na planetu Zemlja," ocenjuje McCracken. "V tej situaciji smo z Anthonyjem tvegali. To je velik korak navzgor v smislu izkušenj in kalibra nasprotnika, a mislimo, da je trenutek pravi." Joshua je pas verzije IBF ubranil že po treh decembrskih rundah dvoboja z Ericom Molino v Manchestru. Britanec se je leta 2014 udeležil Kličkovih priprav na njegovo borbo z Bolgarom Kubratom Pulevom, ki jo je Ukrajinec nato tudi dobil. Joshua je od vstopa v družbo profesionalcev neporažen v 18 dvobojih od leta 2013, tri leta po njunem zadnjem obračunu pa meni, da je veliko boljši. "Zdaj sem povsem drugačna oseba. Sem v položaju, ko je on obseden s tem, da me premaga, jaz pa sem samozavesten," je še pristavil Joshua. "Nisem borec iz telovadnice. Zanašanje na njegovo starost bo gotovo napaka, kot tudi to, če se zanaša na dejstvo, da sva skupaj trenirala pred toliko leti. Mora naleteti na mladega leva, ki študira to igro. Kakršen koli boj si želi, če bo šel po tisti poti, po kateri bi eden po drugemu zamahovala v nedogled, potem ne verjamem, da se bom umaknil. Najbolj pomembno pa je, da poskrbim, da bo videti kot novinec."